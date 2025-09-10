El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cazatesoros

A la última ·

Cuando pierda lo que me queda de memoria, releeré estas columnas y me acordaré de la mujer que buscaba tesoros enterrados en la arena

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:21

Cuando me piden fuego, doy lumbre con un humilde mechero de propaganda. Ya me gustaría a mí sacar un encendedor de postín para dármelas de ... señora bien, pero no tengo ninguno. Para qué, si lo voy a perder. Porque todo lo pierdo. Y no una vez, sino varias: las gafas, el móvil y las llaves, la Santísima Trinidad, desaparecen durante un rato cada pocos días para reaparecer sin previo aviso, como el tipo que se va a por tabaco y, veinte años después, vuelve viejo y enfermo para que su santa lo cuide.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  8. 8

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cazatesoros

Cazatesoros