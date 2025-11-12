El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un momento del concierto de Andy (izquierda) y Lucas con el que se despideron definitivamente de los escenarios EFE

¡Andy ya, Lucas!

A la última ·

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía. Tampoco he sabido nunca quién era quién en el dúo ... cantarín hasta su separación: decíamos Andy y Lucas como quien dice Ortega y Gasset, mermelada y mantequilla, sal y pimienta, binomios que solo significan del todo cuando van juntos. Por eso, hoy Andy es un nombre huérfano. Pero un hombre liberado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  2. 2

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¡Andy ya, Lucas!

¡Andy ya, Lucas!