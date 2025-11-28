El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lo segundo

En diagonal ·

Cualquiera entiende que, a este ritmo de gasto, el sistema de pensiones no va a aguantar

Rosa Belmonte

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Sánchez: «Entre la verdad y la mentira, el Gobierno va a estar siempre con la verdad». Vale. Sabemos que entre las cosas que saben los ... políticos está que no siempre pueden decir lo que saben. Y hablo de tipos como De Gaulle o Kennedy, no de Ábalos. Hay verdades que no conviene decir. Esta es una columna que se renueva según mercado, según verdad.

