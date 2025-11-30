Reírse de Bolaños

«Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía». Carcajada. Como si fuera un humorista grabando un especial de Netflix

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Se han reído del ministro Bolaños. No lo va a hacer sólo Cayetana en las sesiones de control. Han sido jueces en el Congreso Nacional ... de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En un momento de su discurso, dijo: «Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía». Carcajada. Como si fuera un humorista grabando un especial de Netflix. «Por completo, por completo. Lamento que sonriáis», reaccionó. Eso no era sonreír (reírse un poco o levemente, y sin ruido), era reírse en su cara con ruido. Pero no fue la única que se llevó de la APM (el papanatismo militante dirá que son jueces fachas, conservadores, golpistas incluso).

Pese a la cantinela del negocio de familia, la presidenta, María Jesús del Barco, le recordó que solo el 5,84% de los que integran la carrera judicial tiene en su familia a otro miembro de la carrera judicial. Y que no le pedía la dimisión por si venía otro que lo hiciera bueno. Difícil encontrar a otro tan fajador.

