María Jesús Montero solo puede ser populista en mítines o aplaudiendo a Pedro Sánchez (tampoco con más fuerza que Luis de la Fuente a Rubiales). Pero no como ministra. No se puede ser populista cuando eres ministra de Hacienda y, por tanto, recaudadora de impuestos. ... Sheriff de Nottingham, Montoro cambiando una letra. Del felipista 'hay que ser socialistas antes de marxistas' hemos pasado al 'hay que ser populista antes que neoliberal', aunque no se haya formulado. La populista es Yolanda Díaz. Neoliberales son quienes en el Consejo de Ministros ponen palos a su objetivo de mejorar la vida de los trabajadores. Antes, Nadia Calviño; de manera más reciente, Carlos -malapersona- Cuerpo. Ojalá Broncano en la puerta de Moncloa pasando lista. ¿Es usted más populista o más neoliberal? Pese a sus ademanes zalameros, me imagino a Yolanda dirigiéndose a la neoliberal con un «Puta más que puta», como Concha Velasco a Ana Belén al final de 'Tormento'.

