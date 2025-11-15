El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñigo Errejón y Luis Rubiales hablan a al prensa. EFE
En diagonal

Lo que parece

De pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Sobrepasados y sobreinformados con las noticias que se amontonan, de pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Fantasmas ... de un pasado casi presente. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón. Uno, presentando su libro y haciendo de Luis Rubiales. El otro, procesado por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. El juez cree que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental». El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid. Dos tipos que habían sido expulsados de la vida pública por sus actos. Uno ya juzgado; el otro, de camino. Dos tontos muy tontos. Errejón, aunque solo fuera por que en Venezuela se respetan las libertades y se hacen tres comidas al día. Rubiales… Si no fue un montaje lo de los huevos, qué miedo ser lo que pareces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio causa la muerte de 33 vacas en una explotación de Carranza
  2. 2

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  6. 6

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  7. 7 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  10. 10 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lo que parece

Lo que parece