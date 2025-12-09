El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Válgame, que ha vuelto el hombre todopoderoso, testosterónico

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:01

Carmen Calvo: «Hay un formato de liderazgo hipermasculinizado, ha vuelto el hombre todopoderoso, testosterónico, y eso ¿quién lo frena? Las mujeres. Están sosteniendo las democracias ... mucho más que los hombres». Las palabras de la presidenta del Consejo de Estado en 'El País' del domingo son graciosísimas. Válgame, que ha vuelto el hombre todopoderoso, testosterónico. Que se había ido. Y yo creyendo estar rodeada del hombre blandengue de El Fary. Salazar y el de Torremolinos han puesto una sonrisa al PP. Como si el hombre baboso a la par que poderoso, delincuente o no, fuera patrimonio del PSOE. Vale. Los han pillado. Que se note. Algunas diputadas y senadoras socialistas han señalado que «los órganos competentes» (los hombres) tenían que haber pedido perdón a las víctimas en vez de cargar el peso sobre las secretarias de igualdad (las mujeres). ¿A quién extrañaría que los braguetazos de Salazar se los comieran Montero, Torró y Bernabé?

