Un busto del dictador Francisco Franco. AFP
En diagonal

No es olvido, es ignorancia

A Sánchez le parece terrible que el 21,3% de los españoles piense que la dictadura de Franco fue buena o muy buena

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

A Sánchez le parece terrible que el 21,3% de los españoles piense que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. «Este dato ... es terrible», se escandalizó Sánchez. A Urtasun le parecen «repugnantes» los fragmentos que ha leído donde el rey Juan Carlos habla de Franco. Y «un auténtico esperpento» que en 2025 «se publique en un libro una defensa de Franco». Que, vaya, eso es una mínima parte del libro. Pero no se admiten matices. Nadie razonable cree que la república fue idílica. Ni la transición. O que los 40 años de dictadura fueran el mal sin respiraderos. Mientras el PSOE se aferra a la memoria histórica, el PP a la corrupción del PSOE. Montero ha reclamado al PP que retire los símbolos franquistas y permita la apertura de fosas. «No vamos a dejar que se olvide lo que ocurrió porque quien olvida la historia, la repite». No se trata de olvidar, se trata de saber. Y los jóvenes, ahora tan de derechas, no saben nada. ¿Buscamos culpables?

