Un ministro de Hacienda siempre da miedo y parece culpable, aunque tenga el salero de María Jesús Montero. Cristóbal Montoro se ha dado de baja ... del PP después de conocerse su imputación por beneficiar a empresas gasistas siendo ministro. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo: «… Ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen». Mira qué te digo, Juan Bravo, me importa un bledo que no haya putas, mordidas o cátedras si los hechos de los que se acusa al sosias del señor Burns son ciertos. Pero a ver cómo prueban que las empresas pasaban por Equipo Económico, fundado por el exministro, y se valían de su influencia en el Gobierno para lograr medidas legislativas beneficiosas. Bendodo dice que no van a culpar al PSOE del caso Filesa. Vale que el 'montorazo' les viene mal, pero se agradecería que no añadieran al bochorno un ridículo tan espantoso con sus palabras.

