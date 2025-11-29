El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el del PPC, Alejandro Fernández Efe

Lo de mañana

En diagonal ·

En todo caso, echo de menos que Alejandro Fernández sea alto y guapo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La de mañana es una manifestación sin siglas, pero Feijóo va a dar un discurso. Lo decía ayer la portavoz Ester Muñoz. No entiendo bien ... el acto, pero me temo que tampoco es Muñoz la persona adecuada para explicarlo. Le habrán hecho alisarse el pelo en Génova, pero eso no da elocuencia. Miras al PP y claro que la prefiero a ella que, no sé, a Ana Belén Vázquez (ambas son brutotas, pero una más que la otra). En todo caso, echo de menos que Alejandro Fernández sea alto y guapo. Si Page tuviera la planta de Sánchez quizá no sería solo presidente de comunidad autónoma. En un mundo donde la imagen no fuera tan importante quiero imaginar que Alejandro Fernández tendría un papel más importante en el PP. Hacer de sexadora de políticos es muy fácil desde el teclado. Pero solo hay que escuchar al presidente del PP de Cataluña para intuir que es uno de los mejores elementos del partido y para constatar que los mejores no siempre están donde deberían.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  4. 4 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán
  5. 5

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  6. 6

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  7. 7

    La batalla judicial de Janire, la madre de dos niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación
  8. 8

    «El chico atractivo de diez años menos se me acerca para charlar y no podemos evitar besarnos...»
  9. 9 Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido
  10. 10

    Estos son los cinco héroes condecorados en Euskadi por poner su vida en riesgo para ayudar a otras personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lo de mañana

Lo de mañana