El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El escritor David Uclés en el puerto de Cartagena R.C.

Libertad con empatía

En diagonal ·

El escritor David Uclés lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Menudos sopapos están dando al escritor David Uclés. Y no por su novela. Sopapos posteriores a los que ya le daban en esas redes sociales ... de las que se fue. Lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid. Le han hecho las cuentas. Rodrigo Blanco Calderón ha calculado que si un autor gana el 10% de cada libro y su novela cuesta 24,90, recibe 2,49. Multiplicado por 300.000 serían 747.000 euros menos los impuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  5. 5

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  6. 6

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  7. 7 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  8. 8

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  9. 9

    La mitad de las víctimas de violencia de género son extranjeras y un 30% latinas
  10. 10 Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Libertad con empatía

Libertad con empatía