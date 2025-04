La inquietante juventud de J.D. Vance

Comenta Compartir

Tras el jesusitodemivida, pido salud para los míos y para Donald Trump. Que cumpla con su segundo mandato. No vaya a morir y ser sustituido ... por J.D. Vance. No es Johnson sucediendo a Kennedy (el texano hizo más por los derechos civiles que JFK). Ahora Trump amenaza con un tercer mandato. La enmienda número 22 de la Constitución veta la posibilidad de más de dos. Una de las soluciones, ha admitido Trump en una entrevista, es que J.D. Vance se presente como candidato y luego le ceda los trastos. No sé. En todo caso siempre mejor eso a que gobierne el propio Vance, que da más miedo que el presidente.

Da miedo en el Despacho Oval con Zelenski, en Múnich riñendo a los europeos o en Groelandia. Spiro Agnew, vicepresidente de Nixon, solía soltar lo que se suponía que pensaba Nixon, pero no decía. A la prensa liberal la calificaba de «marajás chocheantes del nihilismo». Con Vance y Trump no hay diferencias de cara al público. Pero Vance es joven.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión