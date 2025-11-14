El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EP
En diagonal

El estado de los trabalenguas

Como ya es habitual, Sánchez utilizó su intervención en el Congreso para erigirse en el líder de la oposición a la oposición

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Como ya es habitual, Sánchez utilizó su intervención en el Congreso para erigirse en el líder de la oposición a la oposición (también en las ... comunidades autónomas). Me gustaría pensar que España se ha convertido en un guión de los Hermanos Marx. Parece que Mihura participó en el doblaje de 'Una noche en la ópera'. Pero fue Nellie Manso de Zúñiga la ingeniosa traductora de las películas de los Marx en España. Y sí, del trabalenguas del contrato en esa película. «…la primera parte de la parte contratante…». Tenemos aquí al líder de la oposición a la oposición. Y el otro día (con los últimos audios de Leire Díez revelados por el fiscal Stampa), el otro día, digo, teníamos a la mano derecha de la mano derecha (Leire, mano derecha de Santos Cerdán, la mano derecha de Sánchez entonces). Y antes tuvimos a la jefa de gabinete del jefe de gabinete (cuando Pilar Sánchez Acera lo era de Óscar López). Y cuantos más trabalenguas, más mugre política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El estado de los trabalenguas

El estado de los trabalenguas