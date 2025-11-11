El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Deborah Turness, directora ejecutiva de BBC News, habla con los medios de comunicación tras su dimisión. EP

Dimisión nada menos

En diagonal ·

Siempre hemos envidiado a la BBC por sus series. No hay que hacer una lista

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Calderero, sastre, soldado, espía. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Médico, cocinera, administrativa, liberada sindical de UGT, pasando por responsable de admisiones ... en Traumatología (nada menos). No es un programa de humor donde salió la liberada sindical que pasaba por médico (sobre los cribados en Andalucía), pero lo pareció en el desmentido. ¡Que la han llamado cocinera! Repugnante clasismo. Como si ser cocinera no fuera hoy (a veces) más prestigioso que ser médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dimisión nada menos

Dimisión nada menos