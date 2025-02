Dejar de pensar mal

Comenta Compartir

La frase es más larga y parece haber algún matiz. Pero lo principal de lo que dice está claro. La parte principal de lo que dice Tania Sánchez (lo que dijo en la tele). «El objetivo es que las personas que piensan cosas no respetables ... dejen de pensarlas». Por Karla Sofía Gascón. ¿El objetivo de tanto odio es ese? ¿Y a nadie se le cae la cara de vergüenza con el daño que hacen a una persona? Menos mal que Tania no dispone de campos de reeducación, pero no deja de sorprender, y no lo digo por ella, que se pueda justificar tanta crueldad con la actriz de 'Emilia Pérez'. La crueldad de Netflix, por ejemplo, dejando de hacerse cargo de sus viajes y demás en la promoción y en los premios. Cuando Andrea Rizzi dice en 'La era de la revancha' que hay que decir no, no y no, como el barón rampante de Calvino, me pregunto si no tendría que decir no a Netflix. Darme de baja. No lo voy a hacer porque es trabajo, pero me da vergüenza no hacerlo.

