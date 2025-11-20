El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman. EP

Cállate, cerdita

En diagonal ·

Si a Trump no le gusta lo que le planteas, afea, insulta y amenaza

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Cuando lo acusaron de antipatriota por preguntar sobre España, David Alandete recordó que a Trump le había preguntado muchas veces. Pero no había podido hacerlo ... ni una vez a Sánchez en sus visitas a Estados Unidos. A Donald Trump los periodistas le preguntan lo que quieren. También se exponen a que el presidente les diga lo que quiera. «Cállate, cerdita» a una periodista de Bloomberg en el Air Force One que se interesó por los archivos de Epstein. Y a una periodista de ABC News, durante la visita de Bin Salman, «creo que eres una pésima reportera». Y amenazó a la cadena con retirarle la licencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Platos creativos y una cuidada carta de vinos
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cállate, cerdita

Cállate, cerdita