El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EP

Caballero a destiempo

En diagonal ·

Es de hombres educados acompañar a una señora a recoger su coche. Pero ese día cualquier señora habría entendido la excepción... si tuviera conocimiento de lo que pasaba

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 28 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El año pasado, el cambio de hora tuvo lugar la madrugada del domingo 27 de octubre. A las 3 pasaron a ser las 2. El ... 29 de octubre ya anochecía temprano. Cuando en el instituto tenía Ética y salía a las ocho, me volvía por en medio de la carretera porque me daba miedo ir por las aceras. Por nuevo cambio de versión de Mazón la tarde de la tragedia, sabemos que acompañó a Villaplana al aparcamiento tras acabar la larga comida. Por aparcamiento se entiende parking (parquin, según el DRAE). Supongo que subterráneo, pero da igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  8. 8 Una mezcla latina, oriental y vasca en el bistró de un discípulo de Atxa
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos que implica una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basuras
  10. 10 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Caballero a destiempo

Caballero a destiempo