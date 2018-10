Romper relaciones Poner el culo en un escaño para no relacionarse con el jefe de la oposición es no haber entendido nada EFE IÑAKI EZKERRA Lunes, 29 octubre 2018, 00:36

La ruptura de relaciones ha sido siempre una figura retórica pues, incluso en el único ámbito en el que podría tener algunos visos de verosimilitud, que es en el diplomático entre dos países, tampoco se llega a producir nunca de veras. Más aún, es en el mismo momento en que un país anuncia oficialmente que ha roto relaciones con otro cuando empiezan a intensificarse más que nunca esas relaciones de modo extraoficial para recuperar la concordia. Incluso en las situaciones de guerra, se mantienen las relaciones entre bastidores, que buscan la tregua o el armisticio. ¿Quién puede creerse que éstos llegan del cielo sin que hayan mediado unos largos, laboriosos y perseverantes contactos en la sombra?

Digo todo esto al hilo de la anunciada y luego matizada ruptura de relaciones de Sánchez con Casado. Si en el plano internacional esa clase de rupturas son una metáfora, en el plano nacional y entre los dos partidos mayoritarios que hay en España, y que tienen que verse a diario en el Congreso o en el Senado así como en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, es un chiste malo o un despropósito. Pero es, sobre todo, un síntoma de que no se ha entendido el sentido más elemental de la propia Cámara en la que Sánchez se sienta, y que no es otro que el de 'relacionarse'. Poner el culo en un escaño de la institución democrática por antonomasia para no relacionarse con el jefe de la oposición es no haber entendido ni la función de dicha institución ni la esencia de la propia democracia. En realidad, es no haber entendido algo que era previo a ésta. Y es que 'Cortes' y 'cortés' son palabras que tienen la misma raíz etimológica. Sentarse en las Cortes para ejercer la descortesía sería incurrir en una contradicción 'in terminis'. Sería una bobada, vaya.

El pronto de Sánchez de castigar a Casado con el látigo de su indiferencia me recuerda otros casos de similares tintes pintorescos en nuestro 'ruedo ibérico': el de Paulino Rivero, que se creyó que era presidente de Estados Unidos cuando sólo lo era de Canarias y amenazó con romper relaciones con el Gobierno de España, o el de Ana Urquijo, una presidenta que tuvo el Athletic de Bilbao y que anunció una ruptura total de relaciones con la Real Sociedad, que fue tan fugaz como su duración en el cargo. Pero volvamos a Sánchez y al motivo de su falsa indignación. ¿Tiene sentido que se indigne con quien señala sus responsabilidades ante al «golpe de Estado» secesionista quien acepta del secesionismo la acusación, repetida por activa y por pasiva hasta la saciedad, de que preside un régimen antidemocrático con presos políticos? ¿Tendría sentido que rompiera relaciones con un partido constitucionalista quien llamó «indecente» a su predecesor y no sólo mantiene relaciones –¿decentes?– con Bildu o el golpismo catalán sino que se sostiene en La Moncloa gracias a éstos?