Riesgo de contaminación

Hoy se presentarán los escritos de acusación de Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los procesados por la causa del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Como se sabe, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó recientemente el cierre del sumario y la apertura del juicio oral contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas por hechos que el auto califica como delitos de rebelión y malversación de caudales públicos y como delito de desobediencia para algunos encausados.

La expectación es enorme, pues pocas veces se había especulado tanto por unos escritos de calificación de unos hechos que inequívocamente forman parte del debate político, tanto en Cataluña como en el Estado, que afectan a la convivencia entre los propios catalanes, así como a la relación entre Cataluña y España. Precisamente por la enorme repercusión social y política de este caso, es indispensable que en la apreciación y valoración de los hechos se actúe con extremado rigor y objetividad, y que el juicio de convicción de los magistrados sea el resultado de los hechos acreditados en la vista oral y no la plasmación de una decisión previamente adoptada conforme a criterios de 'venganza política', como respuesta a un desenfrenado proceso independentista que actuó por la vía de los hechos frente a los poderes del Estado.

Un ejemplo de este riesgo de 'justicia vengativa' es que se aprecie violencia donde no la hay para fundamentar una acusación o, en su caso, una condena por un delito de rebelión. Diego López Garrido, partícipe directo y protagonista esencial del debate parlamentario sobre el Código Penal de 1995, concretamente de la redacción del tipo penal referido al delito de rebelión, ha manifestado en varias ocasiones que la enmienda específica incorporada exige que el alzamiento tiene que ser con violencia para poder hablar de rebelión. Así debe entenderse la expresión 'se alzaren violenta y públicamente' que se recoge en el precepto penal.

De los hechos que conocemos hasta el momento, y sin perjuicio de lo que pudiera resultar tras la vista oral, no hay jurisprudencia ni criterio doctrinal fundado como para sostener con rigor jurídico, sin aditamento político, una acusación por rebelión. En la declaración de independencia efectuada el 27 de octubre de 2017 no hay rebelión, sencillamente porque no hay violencia. Tampoco esos hechos podrían encuadrarse en el delito de sedición. El riesgo de contaminación del enjuiciamiento de la causa, por el prejuicio basado en la 'venganza política' contra los dirigentes desobedientes al Estado, que se ha materializado de manera muy ilustrativa en el uso abusivo y desproporcionado de la figura de la prisión preventiva y de los fundamentos jurídicos utilizados en las distintas resoluciones dictadas en la fase de instrucción, creo que es ciertamente real. Especialmente si tenemos en cuenta la doctrina creada ex novo por el Supremo consistente en diferenciar entre 'actuar violentamente' y 'actuar con violencia'.

De tal modo que según dicha construcción teórica Junqueras, por ejemplo, habría actuado 'violentamente', pero no 'con violencia'. Conforme a esta invención, con méritos para ser registrada, se le podría acusar y condenar por rebelión, aunque no hubiera desarrollado ni promovido ningún acto violento. El 1-O encuentra su encuadre razonable en el delito de desobediencia al Constitucional, pero mucho me temo que eso no sacia la sed de venganza de los poderes del Estado, especialmente del judicial.