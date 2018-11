El 'procés' independentista en Cataluña se acerca al punto máximo de fricción una vez que el Tribunal Supremo ha dado por concluido el sumario y acordada la apertura de juicio oral de los acusados de preparar el referéndum ilegal del 1-O. El president de la Generalitat Quim Torra reaccionó con la retórica 'fuenteovejunista' típica de los políticos que se apoyan en la movilización de masas para desbordar la legalidad. «Es un juicio contra los dos millones de catalanes que votaron en el referéndum». Esta táctica de refugio tras la masa sin nombre ya la utilizó también Artur Mas cuando fue juzgado por organizar el proceso participativo del 9 de octubre de 2014 y señaló a «los voluntarios» como responsables de la ejecución material de aquella pseudo consulta popular.

Hay multitud de ejemplos en la historia de intentos de golpes, putsch, insurrecciones, desbordamiento de la democracia, en los que cuando llega la hora de dar cuentas ante la Justicia, nadie quiere asumir sus responsabilidades propias, individuales e intransferibles. Los cabecillas apelan a que siguieron lo que les mandó 'el pueblo'. Y el pueblo dice que no hizo más que seguir a sus caudillos. Naturalmente nadie acepta la justicia de los hombres sino que apela a una especie de absolución 'divina' como única salida aceptable o, en todo caso, al veredicto de la historia. El burladero ético detrás del que se intentan guarecer los acusados y su cohorte de afines es que nadie puede ser condenado, ni siquiera juzgado, «por votar». Ocultando deliberadamente que se sentarán en el banquillo no por votar, sino por organizar un referéndum, saltándose las leyes, las resoluciones de los tribunales, gastando el dinero público, elaborando un censo ilegal. ¿Sedición, rebelión? Veremos. Pero que no es una causa general contra el independentismo lo muestran cada día desde su escaño Rufián y Tardá.

El nacionalismo basa su coartada predemocrática en la idealización del pueblo y de 'la gente' haciendo coincidir un principio político como es la soberanía del pueblo con un principio moral, la virtud. Dice uno de los que mejor conocen las entrañas del 'procés' que en esencia se ha tratado de la maniobra del grupo dirigente catalán de raíz pujolista para atravesar las turbulentas aguas de la crisis económica. Traducido. Un montaje de Artur Mas y su grupo para desviar hacia Madrid su responsabilidad en la nefasta gestión y administración cuando llegaron las vacas flacas.

Pero también apunta con sagacidad que en esa movilización popular miles de veteranos encontraron en la militancia independentista una segunda juventud. Pero después del naufragio, cuando llega la hora de la verdad los instigadores tienen que asumir en solitario, como exige un Estado de Derecho su responsabilidad penal y política. Y los que los jalearon en la calle no podrán eludir su propia responsabilidad moral y deberán también mirarse en el espejo.