resistir o desistir En cuanto al final de la legislatura, todo se reduce a saber si resistir es, como dicen, vencer o es, más bien, desistir lo que aumenta las posibilidades de ganar Pedro Sánchez. / EFE JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 7 octubre 2018, 00:08

Larga es la lista de razones por las que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha ganado la sensación de inestabilidad que se ha instalado en la opinión pública. Ya su propia constitución, fruto de una precipitada moción de censura, anunciaba que le iba a ser muy costoso consolidarse. El vacío de un programa concreto de Gobierno trató de llenarse con genéricas promesas de regeneración democrática y de reversión de medidas de los anteriores gobiernos que distan mucho de cumplirse. Por su parte, los socios que se precisaron para formar la necesaria mayoría absoluta representaban intereses tan variopintos, que, además de ser imposibles de satisfacer, convergían sólo en la voluntad de derrocar a Rajoy y a su Gobierno. El apoyo era, por tanto, tan abultado en número como frágil en cohesión. Para colmo, una vez puesto en marcha, el Gobierno, en vez de a disimular los defectos de su origen, se dedicó a hacerlos más evidentes con vacilaciones y rectificaciones que traslucían inseguridad. Sólo faltaba que ocurriera lo que al fin ocurrió -las obligadas dimisiones en el Consejo de Ministros, cuyo final no es aún seguro que haya llegado- para que la percepción de inestabilidad se asentara.

Pero, siendo lo dicho muy inconveniente, el propio Gobierno, en lugar de tratar de desactivar sus efectos, lo asumió como incontestable. Es él mismo el que transmite dudas sobre su duración. Comenzó ya el presidente en la presentación de la moción de censura con la promesa de que «convocaría elecciones cuanto antes». Dio así la impresión de que, en vez de acceder con ilusión al poder, éste se le había derrumbado encima. De nada le valió que, al poco tiempo, se corrigiera y prometiera llevar a su término natural la legislatura. Pues, como si temiera que nadie le fuera a creer esta segunda promesa, tan pronto la repetía, por si la insistencia le añadiera credibilidad, como volvía a corregirla, diciendo cosas como que, «si los líderes catalanes optan por la radicalidad y no por la cooperación, la legislatura se habrá acabado». El rechazo del Presupuesto, por su parte, aconsejaba, un día, dar por finiquitado el mandato y, otro, no suponía obstáculo para apurarlo hasta el final. El propio Gobierno ha aumentado, pues, la sensación de interinidad, en vez de minimizarla. E incapaz de dar crédito a una afirmación y a su contraria, la opinión pública se ha quedado al albur de la especulación que más grata le resulte en cada momento.

El caso es que, si de durar se trata, este Ejecutivo puede durar cuanto quiera. No hay mayoría parlamentaria, como la que él logró reunir, capaz de derrocarlo. Y ningún aliado se atrevería hoy a cambiar de bando, como antes ocurrió, para lograrlo. Desde este punto de vista, el Gobierno tiene su duración asegurada. Otra cosa es la conveniencia. Y ésta se juega tanto en el descuelgue de algún socio en una cuestión importante -léase los Presupuestos- como en el desgaste que le cause la oposición o en el distanciamiento que tome la opinión pública. De todo ello -de descuelgue, digo, de desgaste y de distanciamiento- puede haber, y a ellos estará atento el presidente para ejercer el poder que monopoliza de disolver las Cámaras y convocar elecciones.

Al final, todo se reduce a una cuestión tan sencilla de enunciar como compleja de evaluar: si resistir es, según dicen, vencer o es, más bien, desistir, como también cabe esperar, lo que incrementa las posibilidades de ganar. A ojo de buen cubero, me atrevería a decir que ni la lealtad de los socios ni la viabilidad de las anunciadas acciones de gobierno ni, sobre todo, el sentido de Estado de la oposición estén tan asegurados, que aconsejen, para evitar la temida desafección del ciudadano, más la resistencia que el desistimiento. Por eso, la decisión de resistir o desistir se tomará cuando se presente la oportunidad de echarle a la deslealtad ajena la culpa de la parálisis propia, en vez de esperar y exponerse a que ésta se considere el fracaso de la propia incompetencia. Por lo que se parece, tal oportunidad está ya a la vuelta de la esquina, y no convendría dejarla pasar por si no volviera a presentarse de nuevo. En cualquier caso, se resista o se desista, lo que el futuro augura no es nada halagüeño. Para qué llamarse a engaño.