El reproche del amnésico

Domingo, 17 marzo 2019

Fue una de las clásicas pancartas que se veían en las primeras manifestaciones de Ciudadanos en Barcelona, hace más de una década, contra las políticas de inmersión lingüística de la Generalitat. Tenía la forma de una cajetilla de tabaco y en ella podía leerse lo mismo que se puede leer en cualquier paquete normal de cigarrillos, pero con una pequeña variante que advertirá el lector: «El nacionalismo perjudica gravemente su salud y la de los que le rodean». Uno se la tomaba muy en serio y no se permitía ni una calada auditiva de 'Els Segadors', pero había a quien le parecía una exageración jocosa, una hiperbólica provocación. Me ha venido inevitablemente a la cabeza aquella iniciativa gráfica estos días al escuchar las declaraciones de los encausados o los testigos en el proceso al 'procés' y al reparar en la breve frase que repiten todos ellos de forma sistemática: «No me acuerdo». ¿Y si esa coincidencia en la amnesia no respondiera a una consigna aprendida, a una estrategia autoexculpatoria diseñada por la defensa, como creen algunos malpensados? ¿Y si el nacionalismo afectara gravemente a la memoria y aquella pancarta tuviera razón?

Quienes diseñaron webs, trajinaron con urnas, hicieron declaraciones que recordamos todos llamando a desafiar al Tribunal Constitucional; quienes colaboraron de la forma más activa y flagrante en el 1-O dicen que no se acuerdan de nada. Y uno piensa que, pese a las ojeras, las caras de cólico y otros signos de mala salud que, ciertamente presentan algunos de los actores estelares de la comedia secesionista, esa gente no tiene todavía edad para presentar esos cuadros de desgaste senil, esa memoria caprichosa y típica de los viejos, que se acuerdan con pelos y señales de un cumpleaños de la infancia pero no de lo que hicieron ayer o hace un par de horas. Los procesados del 'procés' se acuerdan, aunque a su manera libre y sesgada, de la Guerra Civil y de la de Sucesión, del fusilamiento de Companys y del Decreto de Nueva Planta (Elsa Artadi se ha acordado hasta del Holocausto y de Ana Frank), pero no se acuerdan de lo que pasó hace año y medio.

El Holocausto, sí. Hay casos graves, como el de Artadi, en los que el deterioro le ha llevado a la creación de falsos recuerdos y al delirio de imaginarse una niña judía perseguida por los nazis, lo que le ha valido una respuesta airada de la Embajada de Israel. Hay algunos y algunas que no es que no se acuerden de nada sino que «se acuerdan de más». Y en medio de este lío, de este homenaje al cacareado derecho al olvido y este asilo de gagás en que se ha convertido el patio nacionalista, Puigdemont dice que a Urkullu le falla la memoria cuando sostiene que el entonces 'president' rompió el acuerdo inicial de convocar elecciones. La verdad es que el reproche de Puigdemont al lehendakari en este olvidadizo contexto resulta una ironía sangrante.