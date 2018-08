Regreso al pasado La exhumación de Franco emplaza a afrontar con madurez la historia más reciente para completar la reconciliación que impulsó la democracia EL CORREO Viernes, 24 agosto 2018, 23:23

Casi 43 años después de su muerte y con un legado que felizmente desmontó la Transición, el protagonismo que aún conserva Franco en el debate político de una democracia consolidada como la española es una anomalía. El poso que la Guerra Civil y la posterior dictadura, con su feroz represión, han dejado en la memoria colectiva explica en parte esa situación.

Pese al esfuerzo de reconciliación desplegado a raíz de la recuperación de las libertades, la persistencia de tales cicatrices ha fomentado a su vez una recurrente tentación a utilizar ese negro periodo de nuestro pasado como un arma partidista arrojadiza. La decisión del Gobierno de iniciar los trámites para exhumar el cadáver de Franco y sacarlo del Valle de los Caídos, donde está enterrado, tiene carácter histórico y sitúa a España ante el desafío de encarar con madurez los fantasmas de su pasado.

El Consejo de Ministros se ha inclinado por una reforma de la Ley de la Memoria Histórica para dar cobertura a un proceso complejo que requiere plena seguridad jurídica y en el que sería deseable el máximo consenso político. Resulta más que discutible la fórmula del decreto ley, reservada para casos de extrema urgencia y necesidad, que ha elegido un Ejecutivo propenso a abusar de ella.

No lo es que en un régimen democrático no hay lugar para la exaltación, el reconocimiento público o una tumba de Estado como privilegio de un dictador, al que la historia ya ha juzgado de forma tan implacable como severa. Ese criterio debe ser compatible con el respeto de los derechos que legalmente correspondan a su familia o a la orden eclesiástica que tiene confiados sus restos. Sería absurdo ignorar que estamos ante una mayúscula operación de márketing político de Pedro Sánchez. Un gesto efectista para el electorado de izquierdas, con el que pretende cubrir las carencias que una asfixiante minoría impone a su acción de Gobierno.

Pero lo que también ha hecho el Ejecutivo es dar cumplimiento a una iniciativa aprobada por el Congreso en mayo de 2017 sin ningún voto en contra –el PP y ERC se abstuvieron–, que Rajoy eludió al no tener fuerza vinculante. Sánchez ha convertido la exhumación en una prioridad que no fue tal para otros gobiernos del PSOE. «Es urgente porque vamos tarde», explicó ayer la vicepresidenta Carmen Calvo. No debería serlo para articular un gran consenso nacional sobre la llamada memoria histórica que cierre, por fin, las heridas que aún existan y convierta el Valle de los Caídos en un monumento a la reconciliación en memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.