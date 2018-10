NO ES DE RECIBO La apuesta del PNV por una reforma estatutaria transversal no es creíble mientras defiende en Bruselas el pacto soberanista con EH Bildu EL CORREO Miércoles, 10 octubre 2018, 01:01

El PNV y EH Bildu presentan hoy en el Parlamento europeo su acuerdo de bases para una reforma del Estatuto de Gernika en clave soberanista, que no tiene opción alguna de prosperar en sus actuales términos. Así lo han admitido de forma implícita la dirección jeltzale y el lehendakari, Iñigo Urkullu. De ahí que aboguen por «ensanchar» un pacto con una visión exclusivamente abertzale para lograr un doble objetivo: que refleje las diversas sensibilidades políticas coexistentes en Euskadi y garantizar tanto su respeto a la legalidad como que podrá superar en su momento el filtro del Congreso. Por eso mismo sorprende que Joseba Egibar acuda a Bruselas, junto a Maddalen Iriarte, a defender una propuesta que desborda con holgura el marco de la ley y que deberá ser reformulada a fondo para salir adelante. Su presencia en una conferencia sobre el derecho de autodeterminación, organizada por grupos minoritarios en una sala de la Eurocámara, tiene una carga simbólica incuestionable y contrasta con el proclamado objetivo de su partido de buscar un consenso transversal ajustado al marco de la Constitución. El PNV no puede jugar de forma indefinida con dos barajas en un asunto de tanta trascendencia. Esa actitud no es de recibo al margen de que con ella pretenda contentar a electorados diversos, ocultar divisiones internas o ambos fines a la vez. La formación que preside Andoni Ortuzar ha de explicar si está dispuesta a arriesgar la convivencia y la estabilidad en Euskadi para ampliar, hasta el borde de las aspiraciones máximas del nacionalismo, un altísimo nivel de autogobierno sin parangón en Europa que satisface a la mayoría de los ciudadanos, según todas las encuestas. Si es compatible la defensa de la pluralidad vasca que propugna el lehendakari y el acuerdo con EH Bildu que Egibar reivindica hoy en Bruselas en nombre del PNV. Del mismo PNV que se declara dispuesto a rebajarlo, aunque no concrete ni cuánto ni cuándo. Ha de explicar, en definitiva, si se inclina por una reforma estatutaria dentro de los cauces legales o siente «envidia» del proceso soberanista abierto en Cataluña y desea seguir «el mismo camino», como su diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. La elección parece sencilla: responsabilidad o el abismo del 'procés'. En teoría ya ha escogido. Le queda actuar en consecuencia.