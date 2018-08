Las Ramblas mientras escribo

La naturaleza posee unos derechos adquiridos que el hombre es capaz de procesar y aceptar; ella tiene la última palabra, es la madre, la que alumbra y apaga. Nadie puede cuestionar su siempre inabarcable respuesta. Sujeto a cientos de argumentaciones, el terrorismo no posee los mismos derechos, se pongan como se pongan cuantos lo hayan ejercido o apoyen. Ataca al epicentro mismo de la existencia, sin distinguir razas, religiones o condiciones sociales. Mata y amputa la libertad de pensamiento dejando el aire que respiras contaminado por el miedo; la emoción más devastadora que puede experimentarse. El seísmo en la isla indonesia de Lombok el pasado día 5 ocasionó 436 víctimas. Ha devastado el lugar de nacimiento de personas que lo amaban y su reconstrucción será casi imposible. Su magnitud nada tiene que ver con los efectos ocasionados por el atentado terrorista de hoy hace un año, cuando una camioneta bajó por las Ramblas barcelonesas hacia las cinco de la tarde llevándose por delante la vida de 15 personas, dejando heridas a más de 150 y conmocionadas a quienes estábamos cerca o lejos de la barbarie. Los que estuvieron hablan del silencio que siguió instantes después de los gritos, del ruido de los impactos de los paseantes contra la camioneta, de la perplejidad de los que resultaban ilesos. Recuerdan ese momento como un vacío resonante, un sinsentido, un abismo irreconocible.

Mientras escribo no sé qué habrán decidido nuestros políticos. No me atrevo a apuntar si instrumentalizarán este día, tomarán a los ciudadanos como rehenes con sus soflamas o les habrá contenido el respeto por el dolor irreparable de las víctimas. Espero que así sea y hayan hecho una tregua para que los que perdieron a los suyos se sientan confortados por el abrazo necesario que esta ciudad, este país y el mundo entero quiere darles. Quizás hoy la memez de la pertenencia no les haya privado de neuronas para reconocer dónde está lo esencial; la vida, la puñetera vida, la azarosa e imprevisible vida. Vuelve, también hoy, el errante 'Aquarius' a colarse en mis líneas. Dos mil kilómetros más abajo y quizás uno de nosotros, no importa quién, hubiera nacido en el continente africano, hace años cuando Europa lo esquilmaba, o ahora cuando lo ignora. Entonces vendría en patera, o vagaría por este Mediterráneo de comunicados, cuotas y pretextados liderazgos. Quizás, en el peor de los casos, el azar, la falta de dignidad o los dioses que se parecen tanto a algunos hombres le hubieran empujado, a quien nació en esa tierra calcinada, o a los que recuerdan la de sus ancestros, a enrolarse en la cruzada de matar los infieles que pasean por Las Ramblas. El terrorismo nos incumbe a todos los ciudadanos libres, y el azar de la pertenencia, aunque se envuelva en sagradas banderas no puede imponerse a la vida.