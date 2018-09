Puro Entretenimiento ¿La colchoneta trampiana es una obra que merece integrarse en un concepto artístico por su crítica reflexiva? ENRIQUE PORTOCARRERO Domingo, 2 septiembre 2018, 00:53

Hace ya tiempo que la personalidad y las actitudes de Donald Trump rebasaron la esfera política y la estética institucional, convirtiendo al presidente de Estados Unidos en un icono pop o incluso en una imagen reconocible y risible de la cultura del entretenimiento o de la celebridad. Viene esto a cuento de la instalación 'Jump Trump' que Getxophoto incluirá a partir del 6 de septiembre en su festival y en la que los espectadores podrán saltar sobre una colchoneta gigante con el rostro del presidente norteamericano, que se arrugará con el peso de cada caída.

Una atracción o una instalación festiva, en principio, que ha sido creada por Erik Kessels y Thomas Mailander, dos de los autores participantes en el festival fotográfico getxotarra. Naturalmente, lo interesante de la cuestión es discernir si la colchoneta trumpiana es una obra que merece integrarse en un concepto artístico por su crítica reflexiva o si se trata simplemente de un guiño popular, facilón y festivo para propiciar el desahogo del personal. Vistas las cosas con cierta perspectiva, la verdad es que no se puede sino afirmar que se trata de ambas cosas. Veamos. De un lado el que pretendamos establecer límites o fronteras al arte contemporáneo no haría sino cercenar la imaginación y la capacidad creativa. Por otro, no hay nada más pop que la estética de cromatismos fuertes y de gestos y desmanes excesivos comunicados masivamente por un presidente-espectáculo a través de las redes sociales. Encima, la técnica comunicativa e histriónica aprendida por Trump en su 'reality show' televisivo, que después le sirvió en la campaña presidencial y que también llevó a la Casa Blanca, constituye una mina de oro para la industria del entretenimiento. Y que se sepa no hay más sincera insinceridad que la de la industria del entretenimiento, lo mismo que es sincera insinceridad una obra de arte que busca provocar, una instalación de éxito seguro por su festivo populismo o también un presidente que confunde muy intencionadamente la geopolítica con el Monopoly y la comunicación institucional con la interpretación y el impacto emocional en la telerrealidad. Pues eso, puro entretenimiento.