A prudente distancia El lehendakari Urkullu ha fijado la línea de separación que Euskadi y el nacionalismo vasco han de mantener respecto a Torra Quim Torra con Iñigo Urkullu. / EFE EL CORREO Jueves, 15 noviembre 2018, 01:17

El encuentro entre el lehendakari y el presidente de la Generalitat volvió a evidenciar las diferencias que existen entre el nacionalismo gobernante en Euskadi y el independentismo que se mantiene al frente de Cataluña. La invitación de Iñigo Urkullu a que la mayoría secesionista catalana aproveche la presencia de Pedro Sánchez en La Moncloa para encontrar una salida a la crisis no halló en su interlocutor más que palabras reacias a explorar tal posibilidad. En declaraciones previas a la cita en Ajuria Enea, Quim Torra había descartado la eventualidad de un entendimiento con Madrid en torno a una reforma estatutaria con el argumento de que solo una minoría demanda en Cataluña volver atrás respecto a la 'pantalla' de la consulta del 1-O y de la declaración de independencia del 27-O. Al recurrir a tal corolario, volvió a soslayar el dato más relevante: que la huida hacia delante del independentismo catalán -que él encarna con especial dedicación- trata precisamente de cerrar el paso a la gestación de 'terceras vías' para que sus seguidores no vuelvan la vista atrás. Ni el Gobierno de Urkullu ni el PNV estarían en condiciones de secundar, ni siquiera a distancia, una reedición de los acontecimientos de octubre de 2017, un propósito que el presidente de la Generalitat sugiere con preocupante insistencia. Pero, al mismo tiempo, los jeltzales tampoco se ven en situación de comprometerse con el Gobierno de Sánchez en vísperas del juicio por el 1-O y a riesgo de que repunte la inestabilidad política. Mucho menos cuando La Moncloa está abonando el terreno para la prórroga presupuestaria, aderezada con decretos-ley que faciliten la anuencia de sus socios en la moción de censura. Torra volvió ayer a esgrimir los tres elementos que, a su entender, conforman una mayoría social y política en Cataluña: la resistencia «antirrepresiva», el cuestionamiento de la Monarquía y el derecho a decidir. Lo hizo aventurando que Euskadi ofrece la misma imagen. Una particular 'teoría de conjuntos' que trata de sumar coincidencias cuando así le interesa al independentismo, para a continuación aplicar la ley del exclusivismo y la exclusión, que conduce al inexorable final de una república propia. Cataluña no puede continuar siendo gobernada por la alquimia independentista cuando, en palabras de Elsa Artadi, el secesionismo no es «mayoría para hacerlo todo» y le «cuesta mucho» la unidad. Razón de más para que Euskadi y su Gobierno mantengan la distancia de separación que viene fijando el lehendakari Urkullu.