Prudencia, por favor Editorial La subida de las cotizaciones sociales que plantea el Gobierno de Sánchez tendrá un impacto singular en la economía vasca EL CORREO Sábado, 27 octubre 2018, 01:18

El aumento en las cuotas a la Seguridad Social que pagan los empleados con salarios superiores a 45.636 euros anuales y las empresas en las que trabajan es, por ahora, el último episodio del arreón fiscal con el que el Gobierno se plantea compensar la subida del gasto prevista en el proyecto de Presupuestos. La medida no estaba incluida en el documento enviado a Bruselas con las líneas básicas de las Cuentas del Estado para 2019. No hace falta excesiva imaginación para relacionarla con las advertencias expresadas por la Comisión Europea sobre el riesgo de desbordamiento del déficit comprometido con la UE a la vista de unas estimaciones de ingresos más que cuestionables por demasiado generosas. Aparte de este objetivo, el incremento de entre el 10% y el 12% de las bases máximas de cotización persigue reforzar la financiación del sistema público de pensiones con más de 1.000 millones adicionales, que apenas cubrirán una mínima parte de sus asfixiantes 'números rojos'. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene la decisión en fase de estudio, en modo alguno podrá presentarla como una vuelta de tuerca dirigida «a los ricos». El grueso de los afectados serán trabajadores sujetos a convenios con sueldos superiores a la media. La medida reducirá sus ingresos, además de disparar los costes laborales de las empresas y dañar su competitividad, ya que cargarán con un 23,6% de la suma en la que sea elevada la cotización máxima. Euskadi, cuyas salarios se sitúan entre los más altos de España, será una de las comunidades en las que mayor impacto tendrá la iniciativa. La patronal se ha rebelado contra ella. También el Gobierno vasco, ya que el ascenso de las cuotas salpicará a miles de empleados públicos y elevará el dinero que las administraciones destinan a ese concepto. No conviene llamarse a engaño: la sostenibilidad del sistema de pensiones exigirá a medio plazo sacrificios de este tipo y otros mucho más impopulares. Pero el Ejecutivo central ha de actuar con la prudencia que requiere una economía que acaba de salir de la crisis y se enfrenta a un horizonte de desaceleración en un entorno adverso. Ese principio vale tanto para la subida de las cotizaciones como para la del gasto público a costa de un tirón de la fiscalidad. En todo caso, si aumentan las bases máximas de cotización también debería hacerlo en la misma proporción la cuantía de la pensión máxima.