El primer rosco

Comenta Compartir

Con la A, pringao: autónomo. Con la B, hace dos meses que no te dan uno: beso. Con la C, estado en el que se hallan nuestros afectos: cuarentena. Con la D, pirómana con legitimidad democrática: Díaz Ayuso. Con la E, oficio de salvarnos a todos a cambio de un contrato precario: enfermería. Con la F, forma más fácil de complicarse la vida: fase. Con la G, necesita unas vacaciones: García Ferreras. Con la H, electrodoméstico más usado durante los últimos meses: horno. Con la I, se dice de quien antepone sus propios intereses a la salud pública: impresentable. Con la J, a buenas horas mangas verdes: Johnson. Contiene la K, no es oro todo lo que reluce: Merkel. Con la L, es más difícil de encontrar que el Santo Grial: levadura. Con la M, póntela si no quieres que te miren mal: mascarilla. Con la N, la nueva es mucho peor que la antigua: normalidad. Contiene la Ñ, país en el que los acuerdos nacionales parecen prohibidos: España. Con la O, quien al final paga el pato: obrero. Con la P, la de las 'fake news' es casi tan grave como la Covid-19: pandemia. Con la Q, nuestra mayor esperanza: química. Con la R, un acento vale más que mil palabras: Robinson. Con la S, escenario de 'Guerra Mundial Z': supermercado. Con la T, aunque los profesionales apenas pueden abrir, a los políticos les sobra: teatro. Contiene la U, lo que a nadie le importa pero todos consumen: cultura. Con la V, nombre de la desigualdad en tiempos de reclusión: vivienda. Contiene la W, lugar de reunión provisional durante la crisis: Twitter. Contiene la X, una semana sin salir de casa: asfixia. Contiene la Y, según De Quinto Pablo Iglesias es uno: payaso. Contiene la Z, presidente del gobierno ejemplar: Pasapalabra.