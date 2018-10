Postureo en el congreso

Pablo Casado no puso en cuestión la decencia del presidente de Gobierno, como llegó a hacer Sánchez con Rajoy en un debate televisivo en plena campaña electoral. Pero ayer le acusó de ser cómplice «partícipe y responsable» del golpe de Estado que se está fraguando en Cataluña. Y le rompió el discurso parlamentario. Porque el presidente, a pesar de gobernar gracias a los rupturistas catalanes, entre otros, pretendía dar consejos sobre los peligros del Brexit. Pero no dejó huella en el debate porque el foco desestabilizador que tenemos en este país volvió a proyectar su alargada sombra sobre el hemiciclo. Y Sánchez se sintió tan ofendido que pidió a Casado que retirara su acusación o, de lo contrario, ya no tendrían nada de qué hablar.

La escenificación tan forzada entre el líder del PP -que intenta marcar espacio propio entre Ciudadanos y el asomo de Vox- y el presidente de un Gobierno minoritario, asistido por el populismo y dependiente de nacionalistas y secesionistas, reflejaba el grado de enfrentamiento político que está provocando el 'procés'. No solo en Cataluña. También en el Congreso de los Diputados.

A Casado no le hizo falta papel alguno ni apuntes de 'coaches' para acusar a Sánchez de estar haciendo dejación de la defensa constitucional frente a los continuos envites de los independentistas catalanes. Más allá de la futura desanexión británica y de la venta de armas a Arabia Saudí, al líder del PP le interesaba aprovechar la oportunidad para fajarse como orador de un debate del Estado de la Nación. Y supo aprovechar la incertidumbre generada por la interlocución de Pablo Iglesias con los presos independentistas y su posible encuentro con el fugado Puigdemont.

La transformación de Pedro Sánchez es merecedora de estudio en un máster, por lo menos. Desde que ha atravesado el lado oscuro de la fuerza, se ha vuelto pragmático en su lenguaje, utilizando un tono tan sereno para justificar políticas radicales que a muchos se les ha olvidado su anterior agresividad en la oposición. Después de aquel debate televisivo de infausto recuerdo, hubo otras situaciones de enfrentamiento entre Sánchez y Rajoy. Pero se dio una colaboración en el bloque constitucionalista que ahora se ha roto. La situación ha cambiado. Funcionó la alianza como reacción al golpe a la Constitución de los independentistas catalanes. Pero ahora son esos independentistas catalanes, entre otros, los que están sosteniendo a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Todavía es pronto para saber si Pedro Casado tiene una estrategia radical o tan solo está utilizando un lenguaje forzado. O si su discurso obedece a la frustración después de que su partido ha perdido el poder. O se trata de una reacción a la frivolización de la política de Sánchez. El caso es que al presidente socialista le interesa tener enfrente a una derecha radical y compacta. Para movilizar el voto alternativo. Pero ese fenómeno, de momento, tan solo existe en sus cálculos. Emplaza a Casado a la moderación pero él puede dar poco ejemplo de moderado mientras siga apoyado por populistas y rupturistas, adalides de la radicalidad y la deslealtad constitucional. Ayer aplaudió a su socio del PNV después de que su portavoz hubiera negado que se produjera violencia en el 'procés' mientras sostiene que Vox existe porque el PP y Ciudadanos alimentan el discurso de la ultraderecha. Pero si la derecha radical empieza a existir es porque el PP y C's han cultivado el centro, hasta ahora. Pero el CIS mensual, que saldrá hoy por encargo, quizá dibuje otro panorama.