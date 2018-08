Francisco Rico es contrario al aborto, pero partidario de que sea legal y gratuito. Los 38 senadores argentinos que tumbaron el proyecto aprobado por los diputados también son contrarios al aborto, pero no favorables a lo otro. Las argentinas seguirán abortando. En las condiciones que sea. Cuando Simone Veil era ministra de Sanidad en el Gobierno de Chirac (y el presidente, Giscard), se le encargó sacar adelante la ley del aborto. A Françoise Giroud, del departamento de la Condición Femenina, le pidieron que no hiciera campaña diciendo que el aborto era un derecho de la mujer. Era una cuestión de salud pública. Quizá alguno de los 38 mande a su hija al extranjero. Tienen esa posibilidad que muchas no tienen. Es una cuestión de posibilidades (de posibles) y derechos. Aunque ni abortar ni tener hijos sean propiamente derechos. En 1974, mientras Veil defendía la ley del aborto, en España veíamos 'Entre visillos'. ¿Qué verán los argentinos?