Si hacemos caso a lo que nos enseñaban en la facultad, noticia debe ser algo no solo relevante (el hombre que muerde al perro) sino también novedoso. Por eso, decir que la ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco continúa empantanada no es descubrir América. No es noticia, 'stricto sensu'. Ese foro parlamentario (apellidado 'De Paz' en la anterior legislatura, una apostilla innecesaria en ésta tras disolverse por fin quien la impedía) nació bloqueada y así sigue, sin perspectivas de alumbrar un texto de mínimos sobre el común denominador que debe unir a los vascos en la Euskadi posterior al terrorismo. No es decir poco. Un consenso unánime sobre cómo mirar al pasado y cómo afrontar el futuro, por básico que sea, sería un paso de gigante como sociedad.

Aun así, y es lógico, el titular que ha quedado de la última reunión de la ponencia han sido las turbulencias a puerta cerrada entre PNV y PSE, ciertamente noticiosas, por relevantes y novedosas, al enfrentar en un asunto tan sensible a los socios de Gobierno. No obstante -además de constatar que es poco probable que el encontronazo tenga consecuencias de calado en la relación entre ambas fuerzas- es conveniente echar la vista atrás para entender de dónde viene el frustrante recorrido en círculos de ese órgano parlamentario.

Es verdad que no ha sido del todo inútil: ha servido para escuchar a las víctimas (también a presos de ETA) y para alentar debates (sobre la violencia de persecución, la deslegitimación del terrorismo o los crímenes de Estado) que han podido tener después recorrido en el pleno gracias al clima de confianza generado en la ponencia. Pero, no nos engañemos, en la tarea sustancial de hilvanar un relato que sustente políticas públicas compartidas en materia de convivencia no se ha avanzado nada.

Y ahí es donde es preciso poner el foco en algo que, lamentablemente, tampoco es noticia pero es troncal para entender el bloqueo: la negativa de EH Bildu a asumir el llamado suelo ético en su integridad y reconocer, por lo tanto, la profunda injusticia de arrebatar la vida a alguien por una causa política. Es curioso que Arnaldo Otegi eche ahora de menos personalidades dialogantes como la de Ernest Lluch y, sin embargo, aún no se atreva a dar el paso de abominar de la violencia. El resto de actores políticos vascos coinciden en que no lo hará a corto o medio plazo pero que, al final, no tendrá otro remedio porque, en privado, su pragmatismo resulta llamativo.

Pero, por el momento, sea por la dificultad de vencer resistencias internas e inercias alimentadas durante décadas o por la 'mochila' de los presos, es la actitud de la izquierda abertzale la que mantiene empantanada la ponencia. No olvidemos que el Parlamento alumbró el 30 de marzo de 2012, -sin EH Bildu, aún ilegalizada-, un consenso histórico y trabajadísimo sobre el suelo ético que costó a Aintzane Ezenarro su expulsión de Aralar. Y que ya en la siguiente legislatura, la izquierda abertzale, de vuelta en las instituciones, se quedó sola en marzo de 2013 -junto al entonces parlamentario de UPyD- mientras PNV, PSE y PP le exigían que asumiera el sufrimiento causado. La cercanía de las elecciones seguramente no ayuda y puede ser comprensible que el PNV busque con la síntesis de la presidenta ampliar los consensos. Pero lo que sabían todos los grupos antes de convocar la ponencia -por sorpresa, se queja el PSE- es que EH Bildu no se iba a mover un milímetro de sus posiciones. Con lo cual, la pregunta es si sigue teniendo sentido alumbrar un texto que será incapaz, de momento, de abordar con consenso lo que de verdad importa.