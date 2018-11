poder judicial colonizado

La crisis del Poder Judicial está alcanzando una dimensión muy preocupante para la salud del sistema judicial y por ende también para la legitimidad y credibilidad del sistema democrático. La actuación escandalosa del Supremo en el caso del mal llamado 'impuesto sobre las hipotecas' y el bochornoso espectáculo que han dado el PP y el PSOE en torno al 'caso Marchena' y la renovación del Consejo General del Poder Judicial han dinamitado los restos de credibilidad y legitimidad de las instituciones centrales del sistema judicial español. La legitimidad democrática de cualquier institución no deriva solo del cumplimiento formal del requisito de legalidad, sino también resulta imprescindible en términos políticos que esa institución tenga 'auctoritas', entendida ésta como la legitimación socialmente reconocida. No hay legitimidad plenamente democrática, en el sentido explicado, si no hay autoridad reconocida.

En el caso del Poder Judicial no puede haber autoridad socialmente reconocida, si los máximos órganos del mismo no son independientes respecto de otros poderes, sean éstos de la naturaleza que sean. La independencia real y efectiva, no solo la formal, es condición sine qua non para que el poder que representan los tribunales sea reconocido por la ciudadanía como autoridad que les vincula. El ordenamiento constitucional español confirma un Poder Judicial articulado esencialmente en torno al requisito distintivo de la independencia, proclamando que los jueces y magistrados actúan sometidos únicamente al imperio de la ley.

Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo que podríamos llamar las condiciones objetivas dirigidas a garantizar la independencia del sistema judicial, principalmente respecto de otros poderes, aunque no tanto respecto a los propios elementos facticos internos. Pero es bien sabido que estas condiciones objetivas no son suficientes y la independencia efectiva requiere necesariamente de la garantía subjetiva, que no es otra que el compromiso ético de los propios jueces de actuar con total independencia.

El lamentable espectáculo que hemos conocido estos días pone de manifiesto que las formaciones políticas persisten en desarrollar prácticas que suponen un peligro real para la independencia del Poder Judicial. No podemos olvidar que los partidos políticos, reconocidos para su función constitucional, no para otra cosa, son básicamente estructuras de poder que persiguen sobre todo alcanzar el poder. Para ello desarrollan estrategias que a menudo implican la instrumentalización de las instituciones, convirtiéndolas en correas de transmisión. El riesgo de colonización o fagocitación de éstas es real, como se ha puesto de manifiesto en las últimas décadas y de manera descarada en este último intento para la designación de los miembros de Consejo General y el presidente del Supremo. Sin embargo, este riesgo de intromisión se podía haber evitado si los candidatos pactados por los grupos hubieran antepuesto su compromiso de independencia frente a la inercia de dependencia que representa la intervención colonizadora de los partidos.

Se ha destacado la valentía del magistrado Marchena y su generosidad por haber renunciado a ser presidente del Supremo y del Consejo General. No lo veo así. Al contrario, solamente con su colaboración y aquiescencia se podía llevar adelante este atropello, que representaba imponer a los consejeros, aún no designados, la figura del presidente, dejando en papel mojado lo que prescribe la ley. Es obvio que hay que reflexionar sobre los sistemas de elección. Pero el problema esencial no está ahí, sino en creerse en serio por todos lo de la independencia del poder judicial. Porque los riesgos no están solo en la partitocracia, sino también en el corporativismo.