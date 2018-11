Un plan para la margen izquierda de poco choque La revitalización necesita ambición y actuaciones novedosas EL CORREO Viernes, 2 noviembre 2018, 00:47

El Parlamento vasco aprobó de forma unánime a finales de mayo impulsar un plan de choque para regenerar la Margen Izquierda del Nervión y la Zona Minera, cuyo declive desde hace décadas ha situado ambas comarcas entre las más deprimidas de Euskadi en medio de la inacción de las instituciones. La Cámara dio un plazo de tres meses para elaborar el informe. Transcurridos cinco, el Gobierno vasco ha presentado un documento carente de la ambición que requiere una revitalización integral y muy alejado tanto de las expectativas creadas como de la deuda moral que los poderes públicos tienen contraída con la zona. La mayoría de las actuaciones recogidas en él ya estaban previstas o incluso en marcha y, aunque en modo alguno son cuestionables, carecen del vuelo necesario para afrontar con éxito un reto tan exigente como el planteado. La Margen Izquierda y la Zona Minera sufren serios problemas estructurales desde que el derrumbe de la industria pesada destruyó su modelo económico a partir de la década de los 80. El abandono del que han sido objeto por parte de las administraciones y, cuando no, el fracaso de las medidas adoptadas por el Gobierno vasco y la Diputación mantienen los indicadores sociales y de calidad de vida de sus municipios muy por debajo de la media de Euskadi y de la Bizkaia de postal que se vende en el exterior. Urge, por tanto, una intervención a fondo para corregir un desequilibrio territorial de tal magnitud. Las dos comarcas precisan atraer industrias que generen empleo de calidad y reduzcan su tasa de paro. También combatir sus elevados niveles de pobreza y fracaso escolar, y regenerar un tejido urbano degradado. Esos objetivos requieren tiempo y cuantiosas inversiones. Las soluciones milagrosas no existen. Por tanto, no cabe ni esperarlas ni exigirlas. Ello no es óbice para constatar que el plan desvelado el martes tiene «de choque» más su pomposo nombre que las medidas que incorpora. La revitalización de un área sometida a décadas de deterioro requiere actuaciones mucho más de fondo. Es de esperar que el plan estratégico para el desarrollo socioeconómico, cuyo desarrollo encargó el Parlamento vasco en mayo «en el plazo de un año», tenga la altura de miras necesaria. El grado de implicación en él de todas las administraciones determinará sus resultados.