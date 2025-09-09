El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Pizza hawaiana

A la última ·

Alguien tenía que decirlo y estoy dispuesto a inmolarme en el altar de la verdad, como una María Pombo de la gastronomía

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:13

Escribo estas líneas después de comerme una pizza hawaiana con un tinto de verano. He disfrutado mucho de los trocitos de piña colocados sobre el ... jamón, tan fragantes, y llevo años mezclando con avidez vino y gaseosa. A treinta grados es un refresco imbatible. ¡Y no crean que empleo cualquier brebaje! Cuanto mejor es el vino, mejor sabe con gaseosa. Lo mismo sucede con el calimocho. Esta es una conclusión lógica e inapelable, aunque suene revolucionaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pizza hawaiana

Pizza hawaiana