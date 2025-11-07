El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez EP

Nuremberg fiscal

De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:27

La galería de personajes que estamos viendo en el juicio al fiscal general merece una serie de televisión en Antena 3. Solo falta el del ... salami. A su lado, los tipos de Nuremberg, por muy nazis que fueran, tenían prestancia y cierta envergadura criminal. Si yo fuera juez del Supremo ni siquiera pondría demasiado interés: da la impresión de que todos son culpables, hasta los testigos. De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco. Eso es irrebatible y quizá pueda, como Descartes, construir sobre esa certeza su vida futura. La pasada no merece la pena.

