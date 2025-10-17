El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. E. P.

Gafas amarillas

A la última ·

A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:22

Comenta

A los futbolistas siempre hay que hacerles caso. Es gente muy preparada, que viaja por el mundo, famosa por la amplitud de sus conocimientos. Lo ... mismo te revelan que no hay enemigo pequeño que te descubren con asombrosa exactitud que los partidos duran noventa minutos. Algunos incluso llevan gafas. Mis favoritas, hasta la fecha, eran las que un día se puso Cristiano Ronaldo para firmar un contrato con el Real Madrid. Eran de pega, pero le daban un aire de intelectual muy convincente. Parecía como si de pronto se hubiera leído toda la colección de clásicos de la editorial Cátedra, anotaciones y estudios preliminares incluidos. A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica, pero al final solo dijo que estaba muy contento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  7. 7

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  8. 8

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  9. 9

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  10. 10 Nestlé despedirá a 16.000 trabajadores en dos años tras el desembarco de Pablo Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gafas amarillas

Gafas amarillas