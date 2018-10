Perplejidad La gestión del Gobierno está jalonada de incongruencias desde la política económica a su actitud con los independentistas Iglesias llega a Lledoners para reunirse con Junqueras. / AFP IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 28 octubre 2018, 01:23

Le reconozco que estoy perplejo. Leo varios periódicos, veo los informativos de la televisión, escucho las noticias de la radio y hablo con muchas personas al cabo del día. Bueno, pues al final, no me aclaro. Quizás todo sea una consecuencia, precisamente, de que recibo demasiados 'inputs', pero lo cierto es que apilo todos ellos, los revuelvo y no sé qué conclusión sacar. Le pongo algunos ejemplos de la misma manera desordenada en que los recibo.

Primero. ¿Somos un país de acogida de inmigrantes, como nos mostró la parafernalia montada alrededor de la llegada del 'Aquarius', o defendemos nuestras fronteras de la avalancha de seres humanos como demuestran las nuevas concertinas instaladas en el Puerto de Melilla y las devoluciones en caliente que practicamos de manera habitual?

Segundo. ¿Somos un país pacifista como manifestamos día sí y día también, y como muestra tenemos la inicial negativa a vender bombas a Arabia Saudita para impedir que se usaran en la guerra del Yemen, o practicamos la 'realpolitik' y mantenemos la venta de bombas y, ya de paso, la de corbetas, para garantizar el empleo de Cádiz? ¿Es ese el precio máximo que fijamos para los derechos humanos?

Tercero. ¿Quién es Oriol Junqueras, un preso preventivo acusado de gravísimos delitos o el salvador de la legislatura como parecen demostrar las visitas que recibe en la prisión de Lledoners? ¿Se puede ser las dos cosas a la vez?

Cuarto, y unido al tercero. ¿Qué tratamiento le damos a los partidos independentistas: son vitales para sostener al Gobierno y por eso estamos dispuestos a decir que donde dijimos rebelión hay como mucho sedición o son tan escasamente leales y fiables que debemos llevarlos ante el Tribunal Constitucional, como hará el Gobierno, ante sus ataques/desplantes a los símbolos constitucionales? ¿Puigdemont y sus acólitos son unos rebeldes frente al Estado o solo unos exaltados a quienes se les fue la lengua en un momento de ardor patriótico?

Quinto. ¿Estamos a las puertas de una nueva crisis económica como apuntan casi todas las casas de análisis y muestran las bolsas de medio mundo o es solo una desaceleración previsible y controlable como afirma el Gobierno, y por eso no ha incluido en su proyecto de Presupuestos una sola medida reconocible de apoyo a la actividad y a la generación de empleo?

Sexto. Ya que estamos con los Presupuestos, ¿es compatible la promesa del Gobierno de no tocar a las clases trabajadoras con las subidas previstas de los impuestos, con el pensado para el diésel (¡del que se excluye a las empresas y a los profesionales!) y la subida de las cotizaciones a partir de sueldos de 45.644 euros? ¿De verdad que ninguno de los afectados es trabajador? ¿Qué son, malhechores o asaltadores de caminos quizás?

Séptimo. ¿Nos preocupa el paro –eso dicen todas las encuestas– o pensamos que el empleo va tan bien que puede aguantar una subida del 12% de unas cotizaciones ya importantes, donde la aportación empresarial es de las más elevadas de Europa, y supondrá un coste de más de 2.000 millones para las empresas?

Octavo. Si de verdad queremos empleos de calidad y con salarios elevados, ¿por qué castigamos con el IRPF –ya sé, solo a partir de 130.000 euros– y con las cotizaciones sociales –a partir de 45.644– a los empleos de mayor calidad y con salarios más elevados? ¿Es eso congruente? ¿Pretendemos conseguir la igualdad mejorando a los de abajo o tan solo rebajando a los de arriba?

Noveno. Si de verdad nos preocupa la evolución financiera del sistema de pensiones, ¿por qué solo ponemos parches, como este de las cotizaciones, y no atacamos de verdad la edad de jubilación como pide la demografía, sus cuentas de resultados y el sentido común?

Décimo. ¿Es normal que, un partido de extrema izquierda como Podemos, conducido por los asesores de Venezuela, dirija la política económica del Gobierno de un país como España, con el nivel de desarrollo que tiene y con los compromisos adquiridos al incorporarnos a la Unión Europea? ¿Estamos seguros de que saben hacerlo?

Undécimo. ¿Afecta el desbarajuste político a la esfera judicial? ¿Es normal que el Tribunal Supremo empiece a dar bandazos con sus sentencias como ocurre con los impuestos relacionados con los préstamos hipotecarios? Si el impuesto lo debe pagar el beneficiario de la operación, ¿quién lo es en realidad: quien recibe el dinero para pagar el piso que adquiere o el banco que lo proporciona y se toma sus garantías? ¿Es el préstamo el negocio principal o lo es la hipoteca?

Bueno, paro que me paso de espacio. Tengo alguna perplejidad más, así que si puede hacerme la caridad de despejarme alguna de las aquí comentadas le estaría realmente agradecido.