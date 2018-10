Pendientes de la cárcel

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya sabían que no habría muchos problemas con el PNV para recibir su apoyo a los Presupuestos. Quizás por eso la llamada del Gobierno a los nacionalistas se había demorado un poco. Porque daba por descontado su voto afirmativo. Por mucho que escenifique las exigencias y eleve su grado de cotización, los socialistas saben que si existe algún partido tan interesado o más que el suyo en prolongar la legislatura, ése es el PNV. Por amarrar lo pactado ya con el anterior Ejecutivo de Rajoy y para blindarse antes de que unas nuevas elecciones puedan colocar en La Moncloa a otro Gabinete menos flexible ante las exigencias nacionalistas.

El anterior Ejecutivo del PP, con Íñigo de la Serna como ministro de Fomento, había dejado el TAV si no en la vía rápida al menos en los raíles más seguros. Con una inversión apalabrada de 730 millones de euros y una previsión de su llegada por acceso soterrado a Bilbao en 2023. Tanto entusiasmó ese compromiso que el alcalde, Juan Mari Aburto, destacó que se trataba del «mayor proyecto de conectividad ferroviaria en Bilbao para los próximos cien años». Era marzo. Ahora, con el cambio de Gobierno, el PNV espera que se cumplan esos proyectos. Además de «nuevas demandas». No vayamos a creer que se van a conformar tirando de archivo.

Pero el recorrido de Sánchez para lograr que quienes le apoyaron en su moción de censura le sigan dando el voto de confianza para sus Cuentas está resultando enrevesado. Llegará hasta la cárcel. Las Presupuestos necesitan más apoyos para pasar el filtro de la mayoría en el Congreso. Y como los secesionistas de JxCat están forzando sus condiciones hasta límites que no se puede permitir, Pablo Iglesias irá a visitar a Junqueras a la prisión de Lledoners, mañana. Un gesto que divide a los propios de ERC. Tardá, agradecido. Rufián, molesto. Y que escandaliza a quienes no entienden que las Cuentas públicas de un Gobierno democrático tengan que negociarse con quienes están en prisión provisional, acusados de haber cometido graves delitos contra la Constitución. Así está el ambiente político en este país gobernado por un partido en minoría, asistido por los populistas y dependiente de los secesionistas.

Esquerra pretende que Sánchez haga un gesto de petición pública a la Fiscalía para que retire los cargos de rebelión y sedición contra los presos del 'procés'. Sin cortarse. Está pidiendo al Gobierno una actitud de injerencia en el Poder Judicial. No pretende que la Fiscalía actúe sino que el Ejecutivo se lo pida. De hecho la fiscal ya sondeó a sus colegas del Supremo sobre su disposición a rebajar el delito. Pero se encontró con una negativa por respuesta. Son peticiones que rozan la impunidad judicial. No es admisible presionar a la Justicia en un Estado de Derecho con separación de poderes. Crece, pues, la expectación ante la próxima entrevista entre Iglesias y Junqueras. La negociación de los Presupuestos entra en el escenario carcelario. Pero no sólo eso. Quedaron muchos flecos pendientes relacionados con Cataluña en aquella cena de agosto de 2017 en casa del empresario Roures en donde los dos interlocutores ya compartieron mesa y mantel. Pablo ya ha dejado claro que estos presos deberían estar libres. Pedro, calla. Mientras, suben las apuestas. ¿Dónde fijará el límite para quedarse un rato más en La Moncloa y retrasar lo máximo posible las elecciones?