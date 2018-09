¿Penalizar la vivienda?

En el sistema tributario español, la vivienda es objeto de exacción periódica con un porcentaje de su valor catastral, el IBI. El aludido valor catastral se considera como una fuente teórica de renta que engrosa la base imponible del IRPF y/o de Sociedades. La compraventa de inmuebles esta sujeta al IVA y la de segunda mano está sometida al impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y se halla gravado por una plusvalía municipal. Si la venta se produce con precio superior al de compra, el sujeto pasivo deberá tributar por las ganancias patrimoniales en el correspondiente impuesto sobre la renta de las personas físicas o de sociedades, con algunas excepciones. Donar la vivienda o dejarla en herencia también produce las correspondientes imposiciones tributarias. La vivienda juega asimismo un papel importante en el Impuesto sobre el Patrimonio. Todo lo anterior viene a confirmar que los bienes inmuebles constituyen una substancial fuente de ingresos fiscales para el Estado.

Viene este preámbulo a cuento para contextualizar la reciente propuesta del Ejecutivo socialista de penalizar el parque de viviendas vacías. El Gobierno argumenta doblemente en términos de reforma estructural dado el abusivo precio de los alquileres y la abultada cifra de pisos sin inquilinos en España, 3,4 millones según el último censo disponible.

Dos hechos relevantes descafeínan ya de inicio la iniciativa. El primero es que la mayoría de las viviendas desocupadas están deterioradas y precisan de reformas costosas, se hallan en proceso de venta o no se ubican en las grandes ciudades. El segundo se refiere a la rebaja en el ámbito de aplicación, que estaría limitado a penalizar a los «grandes tenedores», esto es «bancos, fondos y personas físicas que tengan más de diez inmuebles vacíos» en opinión de Helena Beunza, secretaria general de Vivienda. Igualmente, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido que quiere «acotar» el concepto de vivienda vacía antes de iniciar «cualquier penalización».

Aun así, cabe formularse la pregunta de si tasar adicionalmente la vivienda vacía es positivo para acabar con la presunta especulación de los alquileres urbanos y si la propuesta no es, además, profundamente antidiscriminatoria y falta de lógica económica.

En opinión de los expertos una oferta adicional de inmuebles destinada al alquiler urbano solo obtendrá el apoyo decidido de la iniciativa privada cuando el propietario sienta una firme protección jurídica en materia de arrendamiento, protección que no existe en la actualidad, comenzando por la tolerancia cero con la ocupación ilegal.

La nueva fiscalidad de la vivienda ociosa es por otra parte asimétrica e ilógica. No se comprende fácilmente la discriminación a la que se somete al inmobiliario frente a otros activos de inversión. Pongamos un ejemplo. El titular de un depósito en una entidad bancaria no está sometido a ningún tipo de acoso fiscal adicional, por mucho que su ahorro también pueda considerarse ocioso, no productivo o sin ocupación. Si el citado depositante decide invertir en un inmueble, que, por las razones que correspondan, no desea alquilar, por ejemplo con el ánimo de revenderlo en el futuro obteniendo una ganancia patrimonial, se ve indefenso ante una penalización fiscal discriminatoria. La nueva y vigorosa oferta de pisos para el alquiler deseada por el equipo de Sánchez solo puede producirse si los contratos de arrendamiento contienen para el propietario del inmueble el mismo grado de simplicidad, inmediatez, protección y fiscalidad que los rescates de un depósito bancario, salvadas obviamente las obligaciones contractuales. De otra manera el inversor seguirá prefiriendo prestar su dinero a una entidad financiera antes que acometer la compra de una vivienda contractualmente incierta y fiscalmente discriminatoria.

Mayores impuestos abocarán a su traslación al precio del alquiler reforzando la burbuja en curso. La experiencia demuestra que las restricciones en los mecanismos de mercado se traducen generalmente en subidas de precios. Adicionalmente, en su correspondiente porcentaje, desalentarán la construcción de nuevas viviendas con su incidencia sobre el empleo del sector.

Los impuestos, aunque necesarios, son siempre tóxicos para la actividad económica y deben manejarse con mano de cirujano. Hay que volver más a menudo la cabeza e investigar en la eficiencia del gasto y en el despilfarro de subvenciones contraproducentes, duplicidades descontroladas o estructuras inviables. Aunque resulte menos político y gratificante.