Una película de reestreno Vivimos los minutos basura de una legislatura que se inició ya agonizante y no da más de sí. ¿Alguien cree que este precario andamiaje multicolor que apoya a Sánchez supone una opción real de futuro? JAVIER ZARZALEJOS Sábado, 28 julio 2018, 01:20

Hace unos días un exalto cargo del Gobierno de Rajoy, un economista solvente y no especialmente politizado, me definía la situación de una manera muy elocuente. «Tengo la sensación -me decía- de que esta es una película que ya hemos visto.... y sabemos cómo acaba». Se refería a las primeras semanas del Gobierno de Pedro Sánchez y lo que no dijo al hablar de este 'dejá vu' es aquello que Marx sentenció sobre la doble ocurrencia de los acontecimientos en la historia, primero como drama, después como farsa. Y así entre el 'deja vu' y la farsa, el Ejecutivo salido de la coalición negativa de populistas y nacionalistas radicales camina a trompicones para quedarse en el mismo lugar.

Lo que tenemos de Sánchez hasta ahora es, para empezar, un gran empeño en trasegar los huesos de Franco. El presidente del Gobierno aspira a continuar con las políticas memorialistas de Rodríguez Zapatero con el objetivo de cohesionar a los propios. Lo cierto es que los insistentes mensajes del Ejecutivo mostrando su determinación de mover los restos de Franco parecen disolverse en el escepticismo y el distanciamiento de la mayoría de los ciudadanos, que no comparten la prioridad que los socialistas otorgan a esta operación política. Esta, como tantas otras en el curso de los últimos cuarenta años, es una cuestión suficientemente elaborada por la mayoría de la sociedad española que, incluso estando de acuerdo en que los restos de Franco sean removidos del Valle de los Caídos, no participa del interesado apasionamiento que muestra el Gobierno.

Qué decir de Cataluña y de la propuesta gubernamental de «recuperar» el Estatuto de autonomía con su contenido anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de aspectos clave de aquella norma. ¿Cómo? Salvando con leyes orgánicas de transferencia aquellos aspectos como el del poder judicial propio de Cataluña que el Tribunal declaró nulos. Si Rodríguez Zapatero afirmó aquello de que apoyaría lo que saliera del Parlamento de Cataluña, ahora Sánchez parece conjugarlo en pasado: apoyará lo que salió del Parlamento autonómico. Demasiado poco demasiado tarde ha replicado el homónimo del presidente, otro Sánchez, pero este el Jordi de la ANC, quien ha desestimado la oferta del Ejecutivo dejando claro que ellos ya no están en discutir sobre cómo encajan en el marco autonómico sino en cómo lo desbordan. Ocurre que cuando no se aprecia la importancia política y simbólica de recibir en la Presidencia del Gobierno al presidente de la Generalidat con el lazo amarillo en la solapa, habiendo vetado la presencia del Rey en Cataluña y con la autodeterminación por delante, se puede llegar a creer que este golpismo posmoderno, (Javier Cercas), se va avenir al Título VIII de la Constitución.

«Pedro, no me digas que no hay dinero para hacer política». Así resolvió Rodriguez Zapatero las resistencias -no muy firmes, por cierto- a abrir la mano del gasto público de quien en aquel tiempo era ministro de Economía, Pedro Solbes, ¡Será por dinero! No les bastan los presupuestos expansivos que dejó aprobados el PP, sino que necesitan medio punto más de PIB de déficit, por supuesto para políticas sociales, faltaría más. Sólo que ese dinero no es tal; es más deuda, o más impuestos o las dos cosas a la vez. Tenemos ya evidencia sobrada de la alegría en el manejo de la economía que caracteriza a los socialistas. Si las cosas van bien, el gasto público está justificado porque hay margen. Si las cosas van mal, el gasto público también está justificado porque hay que estimular la economía. Como siempre hay alguien ajeno -los ricos, las grandes multinacionales, los bancos y demás sospechosos habituales- que se dice que paga la fiesta, los españoles pueden estar tranquilos y disfrutar de la generosidad del Estado porque gracias a la pericia de los socialistas, nuestro país escapa a la leyes de la economía. «El dinero público no es de nadie», afirmó en su anterior vida política la vicepresidenta Calvo.

Así que asistimos de nuevo a la misma película: el bucle guerracivilista, ahora con motivo del traslado de los restos de Franco que en vez de anunciarlo tanto, el Gobierno debería demostrar que es capaz de llevarlo a cabo de una vez. Será una decepción para los promotores de esta operación de victoria sobre un fascismo inexistente, que no haya multitudes en vigilia en el Valle de los Caídos sino, todo lo más, unas docenas de nostálgicos que confirmarán lo marginal de esta cuestión para la sociedad española de hoy.

De nuevo, como si se tratara de una adicción, se nos presenta una negociación con los nacionalismos abocada a la esterilidad como la gran iniciativa política frente al desafío independentista. Hasta qué punto había llegado el voluntarismo que se había convertido a un personaje tan liviano como Marta Pascal en la clave de la solución. Puigdemont se ha encargado de dejar claras las cosas y con la ejecución política de Pascal ha vuelto del revés las bases sobre las que Sánchez asentó su mayoría contra Rajoy.

Si el Gobierno consigue aderezar su vacuidad efectista con más gasto público tal vez haga más llevadera una película que, como bien decía mi interlocutor, sabemos cómo acaba, y acaba mal. Vivimos los minutos basura de una legislatura que se inició ya agonizante y no da más de sí. Por eso la pregunta tiene que dirigirse no a ésta sino a la próxima legislatura ¿Alguien puede creer, empezando por los propios socialistas, que este precario andamiaje multicolor que apoya a Sánchez representa una opción real de futuro?