Más patria con menos Estado

ÓSCAR RODRÍGUEZ VAZ Lunes, 30 julio 2018, 00:54

Una coalición de perdedores nos echó del Gobierno porque prefiere un Gobierno débil para cobrarse sus apoyos». Esta es una de las frases extraídas del discurso que pronunció Mariano Rajoy en el congreso del PP celebrado hace unos días. Un congreso (en el que participaron unos 3.000 representantes populares en todo el territorio español) que decidió que la presidencia de su partido no debía recaer en la ganadora del proceso de primarias celebrado entre la militancia, Soraya Sáenz de Santamaría, sino en Pablo Casado, que ha urdido una suerte de coalición con el resto de perdedores del citado proceso de primarias (Cospedal, Margallo, etc.).

Creo que con este párrafo quedan perfectamente resumidos los principios de los dirigentes políticos del PP en los últimos años. El Partido Popular llegó al Gobierno en 2011 prometiendo bajadas de impuestos que no se han concretado. Presumieron de un discurso de firmeza ante los nacionalismos que se quedaron sobre el papel. El párrafo señalado es el perfecto resumen de una forma de hacer política: la que permite decir una cosa, hacer la contraria, y tratar de convencer a la gente de que los hechos son meros esclavos de las palabras.

Sin haber pedido disculpas por las decenas de casos de corrupción que han tenido acogida entre destacados (o anónimos) militantes de sus filas, se han permitido dar lecciones a diestro y siniestro en cuanto a la mejor forma de luchar contra la corrupción. Lejos de haber reconocido el error de haber inyectado casi 70.000 millones de euros a la banca, se han prodigado en discursos indicando cuál es la mejor forma de gestionar la economía del país, de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento. Obviando que una cuarta parte de la población española vive en pobreza relativa o severa y pasando por encima de los datos que indican que estamos a la cabeza de Europa en crecimiento de la desigualdad social, el crecimiento del (precario) empleo les ha servido como licencia de sentenciar que la mejor política social es crear empleo.

El problema es que, a fuerza de repetir algunos mantras, mucha gente cree en una serie de planteamientos que carecen de base empírica. Este hecho, el de la fuerza de la repetición de una serie de marcos conceptuales instalados en la conciencia colectiva -sean estos ciertos o no-, permite entender que una parte bien importante de la ciudadanía española crea que el PP es el partido más idóneo para gestionar la economía.

En mi opinión, va siendo hora de terminar con algunos mitos. Y este, el de que la derecha gobierna mejor la economía que el resto de opciones políticas, no es cierto. No lo es a día de hoy, máxime si tenemos en cuenta los acontecimientos del último tiempo.

Recogiendo las ideas fuerza de una de las muchas entrevistas que ha concedido Daniel Lacalle, el conocido como 'cerebro económico' de Pablo Casado, trataré de explicar a qué me refiero exactamente.

Daniel Lacalle dice cosas como que los impuestos han de bajar, haya o no déficit. O que la economía del país puede crecer a un ritmo del 4% con menos impuestos y sin gastos «ridículos».

Sería muy interesante saber cuándo el 'cerebro económico' de Pablo Casado ha gestionado el presupuesto público de una institución, por pequeña que sea, de nuestro país. Y sería más interesante aún saber cuáles fueron los resultados que se obtuvieron con la aplicación de las políticas que defiende para la España de hoy. Pero no vamos a saber nada sobre su experiencia en la gestión de lo público, ni tampoco en torno a los resultados que obtuvo, puesto que jamás ha estado al frente de ninguna institución pública. No quiero decir con esto que esta sea condición sine qua non para aportar recetas, pero en su defecto deberían aportarse con mayor humildad.

Por otro lado, también sería interesante conocer qué quiere decir exactamente cuando habla de los «gastos ridículos» que, según él, nos impiden crecer a un mayor ritmo. Y sería aún más interesante saber por qué el Gobierno del mismo partido a quien ahora ha decidido prestar su cerebro no eliminó esos gastos. Desgraciadamente, tampoco obtendremos respuesta a estas preguntas, ya que ni Casado ni su 'cerebro económico' se hacen responsables, por lo visto, de las políticas que se han venido aplicando en los últimos 7 años. Y es que a juzgar por sus declaraciones, pareciera que la izquierda llevara gobernando el país en la última década.

En todo caso, echando un poco la vista atrás, y al margen de la inexperiencia de Casado y Lacalle en la gestión de lo público, es cierto que la teoría de 'menos Estado' sí se ha aplicado en distintos países occidentales en los últimos 40 años, y sus resultados no han sido precisamente boyantes, ni para las clases populares, ni para las clases medias.

No hay tiempo para desgranar estas experiencias. Pero resulta llamativo que habitualmente se envuelvan las bondades de un Estado cuasi-raquítico, en un discurso de marcado acento patriótico. Construir más patria de-construyendo el Estado. Prácticamente un oxímoron. ¿Pensarán que no nos importa ser pobres siempre que seamos muy españoles? ¿Habrá quienes crean que unas banderas más grandes terminarán con la pobreza, el empleo precario o la falta de oportunidades para nuestros jóvenes? ¿Seremos capaces de comprar (otra vez) esa mercancía? Veremos.