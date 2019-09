Mal paso y palabras gruesas

Mal paso, insistencia y palabras gruesas. Ese es el resumen de la historia de este desagradable asunto que ha agitado el clima de placidez habitual del gobierno de la Diputación de Bizkaia. La reforma fiscal propuesta, que está en el origen del lío, tenía el acertado objetivo de atraer a Bilbao a fondos de inversión internacionales y a sus gestores, posibles perjudicados por el Brexit. Contribuyentes «al por mayor» en sus rentas y que toman decisiones que, desde la cercanía física, nos podrían beneficiar. Una iniciativa que me parece loable y que seguro hubiéramos criticado de no haber existido.

De acuerdo. Pero no hace falta ser muy suspicaz ni especialmente malvado para sospechar que por cada gestor de esos que resulte beneficiado y atraído por el destope decidido en agosto, hay varios jugadores de élite -en su mayoría miembros de la plantilla del Athletic-, que se beneficiarán de ella, aunque sea en segunda derivada, ya que, como el club se ahorra una pasta del sueldo bruto, podrá aumentar, mas aún, los sueldos netos que pactan con ellos, en contra de la praxis habitual en el mundo empresarial. En cualquier caso, bastaría con publicar el número de gestores captados y el de deportistas beneficiados para salir de dudas. No hace falta dar nombres, basta con dar cifras.

Además, y con independencia de su objetivo, las formas han sido manifiestamente mejorables. Aprobar la nueva regulación en pleno mes de agosto, dentro de una norma extensa y con una redacción extraordinariamente críptica, es la manera más eficaz de suscitar suspicacias y levantar malos entendidos. De momento, la Diputación se mantiene en sus trece, pero no es difícil de adivinar que, ante la reacción provocada y ante la manifiesta oposición de su socio en el Gobierno foral, busque la manera de mantener el espíritu declarado y evitar las derivadas consecuencias indefendibles. Eso, sin contar con que los defensores del 'fair play' financiero en el mundo del deporte y los equipos de la competencia, claramente perjudicados, puedan acudir a otras instancias.

De momento, la reacción socialista ha estado envuelta en palabras gruesas. Acusar de deshonestidad a tu socio principal es algo que solo carece de consecuencias prácticas en la turbulenta política de nuestros días. Porque, ¿se puede gobernar con y confiar en alguien a quien se considera deshonesto? Pues sí, aquí sí. El hecho de que no analizasen a fondo la propuesta, ni exigiesen las explicaciones necesarias, si de verdad no la entendieron, no les deja en buen lugar.

Total una triste historia. Puestos a realizar rebajas impositivas, seguro que no hay muchos contribuyentes que pongan en primer lugar en la lista de los destinatarios prioritarios a los deportistas de élite. Incluso algunos que, como yo, llevamos más de 60 años pagando la cuota del club que se iba a ahorrar unos 15 millones de euros al año. Si el Athletic merece apoyo institucional, un debate en el que me encantaría participar, hay que buscar fórmulas que resistan la luz y no se oculten al escrutinio publico.