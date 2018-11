Los pañuelos son fachas Rosa María Mateo ha vuelto a los focos porque la patria y los designios revolucionarios la reclamaban IÑAKI EZKERRA Lunes, 19 noviembre 2018, 01:20

Todos hemos oído hablar de la sombrerería madrileña que, para hacer negocio en la posguerra, puso en el escaparate un cartel que rezaba: «Los rojos no usaban sombrero». Es un caso rocambolesco que se usa de manera recurrente para dar una idea del clima asfixiante que había en la España de aquellos años de delación y sospecha, del revanchismo e infantilismo ideológico inherentes a las dictaduras. Uno pensaba que estaba lejos de ese tipo de historietas del abuelo que hizo la guerra, pero la realidad desmiente esa lejanía. Me refiero a la ridícula y extemporánea orden que ha dado Rosa María Mateo a la sección de vestuario de TVE de eliminar, en las comparecencias públicas de los presentadores, el típico pañuelo del bolsillo de la americana porque –según ella– «da imagen de derechas». Después de varios años de ausencia y merecida jubilación, Rosa María Mateo reaparece en la escena pública para lanzarnos ese importante mensaje que te hace pensar. Te hace pensar que cumplir años no es bueno para nadie, pero para unos menos que para otros. Reaparece, sí, para consumar un destino histórico: dar la razón a aquel pícaro sombrerero y ampliar su chusca tesis: los rojos no usaban sombrero ni pañuelito en el bolsillo de la pechera.

Hay un inconfundible signo que muestran las mentalidades represivas cuando se hacen con espacios de poder en cualquier lugar del globo y es el indisimulado afán de extender prejuicios sobre el atuendo de los ciudadanos; la afición a dictar no ya sólo lo que éstos deben pensar sino cómo deben vestir. Todos los monstruos políticos que ensangrentaron el siglo XX empezaron por el vestidor del hombre y la mujer; trajeron su moda propia y cambiaron el guardarropa de sus países. Cuando una ideología o un ideólogo dictan la forma en que se deben vestir –o sea, uniformar– los civiles, estamos perdidos. Probablemente, una democracia sea el lugar en que la gente puede vestirse como le da la gana sin temor a que nadie etiquete su ropa, sus sombreros o sus pañuelos ideológica, demagógica, infantilmente.

Rosa María Mateo ha vuelto a los focos porque la patria y los designios revolucionarios la reclamaban. No podían por más tiempo prescindir de ella. Ha vuelto para decirnos que los pañuelos son fachas como aquellos sombreros de un tiempo que creíamos superado. Uno a Rosa María Mateo la recordaba diciendo unas palabras muy bonitas sobre la libertad en la manifestación que llenó Madrid tras el 23-F de 1981. Pero con esta teoría suya de los pañuelos ha emborronado aquella foto y ha puesto un broche de cardenillo a su larga carrera profesional. Por cierto, hay otra foto famosa, la de la manifestación del Primero de Mayo de 1931, en la que aparece Unamuno flanqueado por Prieto y Largo Caballero, ambos con sombrero de tela de la época. El eslogan de la tienda madrileña mentía. Los rojos sí llevaban sombrero.