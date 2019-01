Pantalones para todos En La Pureza van a suprimir las faldas de los uniformes Uniforme actual de los escolares del colegio concertado de La Pureza de Bilbao. / Borja Agudo PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Martes, 29 enero 2019, 00:58

En algún momento la obligatoriedad del uniforme escolar se cuestionó en términos de apertura y libertad, también de igualitarismo. ¿Qué era eso de obligar a los alumnos a vestirse de modo idéntico, con ese aire además medio elitista, como de escuela privada inglesa? Aquello comenzó a tambalearse cuando alguien reparó en que en las escuelas públicas inglesas van también de uniforme. Y los pioneros cubanos, que juran cada mañana ser de mayores como el Che. En la campaña electoral de 1996, Bill Clinton planteó la introducción del uniforme en las escuelas estadounidenses. ¿Las ventajas? El uniforme facilita el trabajo de los padres, aumenta el sentimiento de integración, dificulta los novillos y evita que los menores, al menos entre semana, compitan en lo superficial: marcas, pintas, modelitos...

Podría parecer que ahí terminó el debate, pero en realidad se está redireccionando a las faldas. Con razón. No parece lógico que las alumnas estén obligadas a vestirlas cuando sus compañeros masculinos visten pantalón, que es una prenda unisex. En muchos colegios ya se corrige la tradición y en La Pureza de Bilbao han optado por lo que probablemente parece lo más sencillo y, por supuesto, lo más uniforme: todos con pantalón.

«Asunto resuelto», debieron de pensar en La Pureza. Pero no, claro. A veces los asuntos fáciles no se resuelven tan fácilmente y no a todos los padres les gusta la idea. Sobre todo, porque, del mismo modo que se les da a las alumnas la opción de vestir un pantalón, se les prohibe la de elegir una falda, que quizá resulte, qué sé yo, más fresca en verano. Aunque eso abriría la posibilidad de que los chicarrones de La Pureza, llegado mayo, pudiesen acudir a clase llevando un distinguido 'kilt'. Resultaría al principio un poco raro, pero estoy seguro de que terminaría mejorando la nota media masculina en inglés.

Que hasta ciertas edades lo que distinga a las criaturas (¡femenino genérico!) sea un movimiento constante, acelerado y frecuentemente temerario hace pensar en que es mejor idea lo del pantalón. Y pueden estar seguros de que 'uniforme' viene de 'uno'. Dan ganas de decir que asunto resuelto.

Pero quién sabe.