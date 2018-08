Pájaros Bastante miedo da ya el aeropuerto de Loiu como para añadir ahora el temor a que te derriben los buitres JUAN BAS Domingo, 5 agosto 2018, 00:18

Recuerdo una mañana de invierno, de hace bastantes años, en que mi deambular por Mundaka me llevó a Laidatxu, la pequeña playa del pueblo, sin más alma que la mía a aquella temprana hora de baja temperatura. Unas pocas gaviotas daban cortos vuelos y se posaban en la arena; hasta ahí, de lo más normal. Pero en escasos minutos el número de gaviotas se multiplicó de una manera inquietante. Y llegaban más y más, sin cesar. Al poco rato, por lo menos 200 gaviotas ocupaban el diminuto arenal. Me ignoraban por completo y se acercaban a mí demasiado, como si su elevado número les diera un arrogante dominio del territorio sin importarles mi proximidad. Podía apreciar al detalle su notable envergadura, los grandes picos curvados y esos ojos de mirada fija y quizá hostil propio de las gaviotas. Por supuesto, pensé en 'Los pájaros', la película de Hitchcock, y me agobié. No mostraban signo alguno de agresividad, pero si de repente les daba por remedar el extraño comportamiento de las aves de la película y me atacaban, no tenía escapatoria y sí una muerte horrible; pura paranoia. Con paso más bien lento, para no sobresaltar en absoluto al alarmante tropel de bichos alados, salí de la playa. Miré la concentración de gaviotas desde la carretera, ya a cierta distancia. Levantaron el vuelo por tandas y se largaron con viento fresco, quizá a la búsqueda de otro capullo solitario al que acojonar.

No sé si me gustan los pájaros más allá de su estética. El que teníamos en casa de mis padres, en una jaula, desde luego, no. Era un canario amarillo limón que no atendía al nombre de 'Pepín' y que debería haberse llamado 'Tormento'. En vez de trinos melodiosos soltaba durante horas unos pitidos como el del camión de la basura marcha atrás. Cuando era estudiante, una compañera tenía el mismo problema con el pájaro doméstico. Lo sacó de la jaula, lo envolvió en papel de aluminio y lo metió en el congelador. Hará falta otro tipo de solución para eliminar el problema de los enormes buitres leonados que están poniendo en peligro el despegue (y supongo que el aterrizaje) de aviones en el aeropuerto de Loiu; da más canguelo que la invasión de gaviotas. Cuando uno de esos buitres choca con una turbina, como ha sucedido hace poco, se carga el motor. Si choca más de uno, y averían los dos, al suelo. Los pilotos han alertado de que si no se soluciona el asunto hay un peligro cierto de accidente grave. El aeropuerto dice que no es de su competencia y la Administración que no tiene más atribuciones que la de la protección de esa especie. Esperemos que se tomen medidas prácticas eficaces que lleguen antes de que suceda lo evitable y lo lamentemos. Bastante miedo da ya el aeropuerto de Loiu cuando toca aterrizar con viento sur de cola como para añadir ahora el temor a que te derriben los buitres.