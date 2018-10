Pactos con diferentes, pactos con iguales

Comparando lo que pactó el PSOE con Ciudadanos y el modelo económico, social y político que propone en su nuevo acuerdo con Podemos se pueden extraer por lo menos tres ideas para el debate. La primera, relacionada con la importancia que tiene todavía el eje derecha e izquierda para explicar los posicionamientos políticos. La segunda, que la izquierda tiene un modelo territorial diferente al de la derecha, lo que posibilita que todos los partidos nacionalistas periféricos puedan apoyar esta nueva (casi) coalición. La tercera, que empieza a ser deseable y conveniente que los ciudadanos sepan qué va a hacer con su voto el partido al que votan y cómo va a desarrollar su política de pactos.

Respecto a la importancia de la ideología y las diferentes prioridades económicas y sociales de un pacto con C's y otro con Podemos, nos puede valer recordar que Pedro Sánchez pactaba con Albert Rivera una subida del 1% del Salario Mínimo Interprofesional por un 22% de incremento que supone establecer en 900 euros el SMI según lo acordado con Podemos. Con Ciudadanos se podía pactar mirar hacia otro lado mientras se descontrolaban los precios del alquiler, ahora se va permitir a los ayuntamientos desarrollar políticas que intervengan en los precios. Con C's no se tocaba el IRPF ni el Impuesto de Patrimonio. En el nuevo modelo, a las rentas más altas les tocará pagar más para sostener el frágil pacto social.

En segundo lugar, solo será posible alcanzar un nuevo pacto territorial en el Estado español si están dentro los partidos soberanistas de Cataluña y Euskadi. Y la izquierda sabe que no podrá gobernar sin el apoyo de nacionalistas catalanes y vascos. Ese pacto tendrá que tener en el horizonte, no tiene por qué ser cercano, un referéndum sobre diferentes alternativas de relación con el Estado incluida la posibilidad de la independencia. Ciudadanos es un partido que nació para negar la existencia de otra nación que no sea la española y en su acuerdo con el PSOE ya marcaba los estrechos límites de un modelo territorial agotado que cierra la puerta a cualquier entendimiento con las mayorías nacionalistas de la Cataluña de hoy y de Euskadi (en el futuro). El pacto entre PSOE y Podemos puede permitir seguir buscando un encaje de las distintas naciones que conviven dentro del Estado.

Por último, la tercera derivada es la que cuestiona la falta de información que tienen los ciudadanos sobre lo que sus representantes van a hacer con su voto. Fue una evolución de las democracias liberales prohibir las instrucciones y los mandatos imperativos para que los parlamentarios pudieran representar el interés general y proteger el bien común por encima de las instrucciones que les daban sus votantes.

Pero la crisis de las democracias y la falta de confianza en los partidos puede devolver el sentido al compromiso previo de señalar con quién vas a sumar tus votos para formar Gobierno . Los partidos 'atrapalotodo', que captaban voto en todos los segmentos sociales, se están viendo obligados a decir que no pactarán con la extrema derecha o que no pactarán con el Ejecutivo corrupto que quieren derribar o que siempre preferirán pactar con el partido de su misma ideología. Y si no tienen inconveniente en pactar con sus adversarios ideológicos, lo van a tener que explicar para que nadie se sienta estafado por votar a un partido de izquierdas que luego prefiere pactar con la derecha.