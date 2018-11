Un pacto prioritario La reforma del sistema educativo vasco para adecuarlo a las nuevas exigencias sociales es un proyecto estratégico para el futuro de Euskadi EL CORREO Lunes, 5 noviembre 2018, 00:54

Los profundos cambios sociales encadenados en las últimas décadas y la revolución tecnológica que los acompaña emplazan al sistema educativo vasco a adaptarse a una realidad nueva y compleja a la vez. Los esfuerzos desplegados hasta ahora por el sector para encarar los exigentes desafíos que tiene ante sí no pueden ser despreciados sin más. Pero están muy lejos de ofrecer una respuesta satisfactoria a sus carencias, detectadas de forma reiterada en diversas evaluaciones internacionales en las que los resultados de Euskadi en absoluto se corresponden con su elevado nivel de inversión en esta materia -el más alto de España- tanto por alumno como por habitante. Es ineludible una reforma a fondo del actual modelo de enseñanza para imprimirle un salto de calidad y ponerlo en condiciones de afrontar con éxito los retos que plantea la sociedad del siglo XXI. La necesidad de esa transformación admite pocas discusiones. La importancia estratégica del proyecto aconseja que sea fruto de un pacto transversal sostenido en una amplia mayoría política y social, que parta de un diagnóstico compartido sobre la situación actual y se extienda tanto a la definición de los objetivos perseguidos como a las actuaciones idóneas para alcanzarlos. El recorrido parlamentario del documento de bases para un acuerdo educativo elaborado por el Gobierno vasco no permite albergar por ahora grandes esperanzas en ese sentido. El texto, fruto de un proceso en el que participaron agentes del sector, será el esqueleto de una nueva Ley de Educación que sustituya a la vigente desde hace un cuarto de siglo. Los divergentes planteamientos de los partidos y las discrepancias con la propuesta del Ejecutivo expresadas por los sindicatos y otros actores educativos no deben arrinconar la ambición de construir un consenso de amplio espectro. Por el contrario, han de servir de acicate para realizar un ímprobo esfuerzo de diálogo constructivo que permita acercar unas posiciones hoy por hoy muy distantes y articular un acuerdo integrador a la vez que eficaz ante la magnitud de la tarea pendiente. Pocos desafíos tiene Euskadi más prioritarios que modernizar el sistema de enseñanza que formará a las generaciones llamadas a liderar el país en las próximas décadas. Junto a la salida que ofrezca a la crisis demográfica y todo lo que la rodea, en esta tarea se juega su futuro. Sin ningún tipo de exageraciones. De ahí que sea exigible la máxima colaboración de los agentes implicados para propiciar un entendimiento. El empeño es de tal magnitud que solo concede una opción: acertar.