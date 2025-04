La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China empeora. Ayer Pekín le impuso a Estados Unidos aranceles del 84% y Washington respondió subiendo los suyos ... al 125% y parando tres meses los del resto del mundo. Antes vimos a Donald Trump presumir de que tiene a los chinos locos por negociar y al resto de países «besándole el culo». Fue un Trump más inenarrable de lo habitual. Entre el esmoquin y el maquillaje, conseguía parecer el primer James Bond negro sin dejar de ser rubio.

En Pekín no parecen muy impresionados. Imagino que les ayuda ser otro gigante económico pero teniendo cámaras de reconocimiento facial donde Trump tiene todavía opinión pública. Y luego está lo de la cultura milenaria. He revisado los cuatro libros de Confucio y no dicen nada de que el hombre superior se distinga precisamente por besarle el culo a los bocazas.

Que el incremento de las hostilidades entre las dos potencias hegemónicas a Pedro Sánchez le pille poniéndole flores a Ho Chi Minh en Vietnam y camino de Pekín, donde le espera el camarada Xi Jinping, es algo que el presidente estará repasando con su equipo en el Falcon: «¿Estamos seguros de esto, no?». A favor de la misión, que se supone tutelada por Bruselas; en contra, que se sabe bendecida por Zapatero, repentino visionario que, siendo presidente, no vio venir la crisis de 2008 pero si vio a Erdogan como aliado intercivilizatorio.

La exposición del viaje a Oriente de Sánchez es máxima. Más aún cuando Trump redobla su ataque al gran rival. En Vietnam el presidente le sacaba la cabeza a todo el politburó 'business-friendly' y solo se le veía él. Así que en Washington le vieron. Y el secretario del Tesoro dijo ayer que acercarse a China será para nosotros como «cortarte tu propio pescuezo». Se advierte en la Casa Blanca un interés por la fórmula expresiva de inspiración anatómica. No se advierte en cambio el menor arrepentimiento por comenzar una guerra comercial con tu mayor enemigo que puede poner de su lado a tus socios más antiguos, ricos y fiables. Europa mira hacia China, que es la tiranía de siempre, porque Estados Unidos se hunde a gran velocidad en la condición difícilmente reversible de superpotencia imprevisible y gamberra.

TVE Telebasura orgánica

Recordarán que Rociíto fue imagen durante un tiempo de la nueva legislación feminista de vanguardia y que de pronto el libro que sacaba el presidente del Gobierno lo presentaba Jorge Javier Vázquez, inaugurando así un nuevo rango en escalafón de servidumbre: el presentador de telebasura orgánico. La llegada a las tardes de Televisión Española de la productora y la fauna de 'Sálvame' confirma el movimiento, que es desacomplejado y probablemente inservible: el poder quiere que la doctrina, como si no fuese ya omnipresente, llegue también, entre purpurina, a la mesa camilla. Para ello hay un intento de hacer pasar el negocio del corazón por cultura popular, como si 'Sálvame' fuese 'La Barraca' y María Patiño fuese de las Misiones Pedagógicas. Solo falta añadir algunos de esos comisarios políticos que disimulan vistiendo muy colorido y trabajando la autobiografía lacrimosa para transformar las tardes de la televisión pública en el reservado de un garito de petardeo en el que todo el mundo grita y la acumulación de cirugías estéticas bordea el cubismo. Habrá que actualizar, eso sí, la letanía: el dinero público es para escuelas y hospitales, para Belén Esteban y para que se nos tome a todos por idiotas.