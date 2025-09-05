Vascos de referencia

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ciclistas compiten mientras manifestantes pro-palestinos con banderas palestinas y vascas se manifiestan durante la undécima etapa de la Vuelta a España. AFP
Toca debatir si la matanza en Gaza justifica que salga volando en Bilbao un ciclista del Caja Rural

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02

El destino del vasco contemporáneo es dar ejemplo. El hecho diferencial se nos ha vuelto referencial. Por eso el miércoles, después de que algunos manifestantes ... propalestinos se pasasen de la valla en la línea de meta de la etapa de la Vuelta en Bilbao, Arnaldo Otegi celebró que Euskal Herria sea un referente mundial en la lucha por la libertad de los pueblos. Se protestaba por la participación en la carrera de un equipo israelí y las instituciones condenaron ayer la invasión de meta, recordando que una cosa es la legítima protesta y otra poner en peligro a los ciclistas y al público. En el subtexto de la condena, el temor de que el País Vasco deje de ser referente en la organización de grandes eventos, de eventos de referencia. «También podemos ser una referencia por comportamientos inaceptables», dijo el consejero de Seguridad, abriendo, yo creo que sin querer, un enigma interesante: ¿cuándo dejamos de serlo?

